Единоборства

Вести.RuВести.RuГоловкин победил Деревянченко в чемпионском бою

В Нью-Йорке на знаменитом "Мэдисон-сквер-гарден" завершился поединок за звание чемпиона мира Международной боксерской федерации в легком весе между представителем Казахстана Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко. Победу единогласным решением судей одержал казахстанский боксер.
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Головкин победил Деревянченко и стал чемпионом мира по версии IBF

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Головкин победил Деревянченко и завоевал титул чемпиона мира IBF

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Головкин: после первого раунда казалось, что будет лёгкий бой

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Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко и стал чемпионом мира в среднем весе

Sports.ruвчера в 23:56

Геннадий Головкин: «После первого раунда казалось, что будет легкий бой»

Спорт-Экспресс00:35

Головкин победил Деревянченко в титульном бою

Матч ТВ00:04

Геннадий Головкин — Сергей Деревянченко: бой за вакантный титул

Все про Спорт ру02 октября в 19:13
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Музыка

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

Российская газета 03 октября в 04:58
Общество

Онищенко рассказал о влиянии сокращения зимы на биоритмы

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU отметил, что возможное сокращение зимнего периода в России может повлиять на биологические ритмы россиян.
RT на русском вчера в 13:23
Игры

Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК

Lenta.ru 04 октября в 10:59
Политика

Новак озвучил цену на транзит газа через Украину

Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал о ценах на транзит газа через Украину.
Политическая Экспертиза вчера в 01:16
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово

РИА Новости вчера в 11:44
Политика

ФБР допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке

Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что сотрудник Федерального бюро расследований остановил и допросил депутата Госдумы и журналиста Ингу Юмашеву, приехавшую на форум "Диалог Форт-Росс" в Нью-Йорк.
Газета.Ru вчера в 21:06
Происшествия

В Британии назревает скандал после ДТП с участием жены дипломата США

Произошедшее в Британии ДТП, в котором участвовала жена американского дипломата, повлекшее смерть молодого человека, может стать причиной конфликта между страной и США.
Газета.Ru вчера в 20:55
Футбол

«Монако» проиграл «Монпелье», Александр Головин был удален с поля

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 81 минуту, а затем получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.
Красная весна вчера в 15:51
Происшествия

Возле Крымского моста нашли три авиабомбы времен ВОВ

В пресс-службе ГУ МС по Крыму сообщили, что в районе Керченского моста нашли три авиабомбы времен Великой Отечественной войны.
Московский Комсомолец 04 октября в 01:48
Политика

Байден обвинил Трампа в злоупотреблении полномочиями президента

Бывший вице-президент США Джозеф Байден обвинил американского лидера Дональда Трампа в злоупотреблении президентскими полномочиями ради собственных интересов.
ТАСС вчера в 22:09
Происшествия

Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
Политика

Нидерланды решили не называть себя Голландией

Нидерландское правительство решило, что страна больше не будет называть себя Голландией.
Газета.Ru вчера в 22:25
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Любови Толкалиной готовится к свадьбе

18-летняя Мария Михалкова-Кончаловская объявила о своей помолвке. Теперь единственная дочь Любови Толкалиной вовсю готовится к свадьбе.
Woman.ru вчера в 12:25
Армия и оружие

На Украине построенный на деньги США корабль окрестили «бронешлюпкой»

Пользователь по имени psa_nos назвал бронекатер «бронешлюпкой», а Serge Zi с иронией провозгласил Украину «великой морской державой».
URA.Ru вчера в 15:04
Армия и оружие

Турция усилила войска на границе с Сирией

Интерфакс вчера в 20:50
Происшествия

В Новороссийске пьяный депутат сбил ребенка и скрылся

Депутат новороссийской думы Виталий Бут сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП, сообщает РЕН ТВ в субботу, 5 октября.
Известия вчера в 14:15
Хоккей

ФХР сообщила о смерти хоккеиста «Сибири» Самвела Мнацяна

РБК вчера в 19:53
Авто

Эти детали в автомобиле обязательно нужно смазать перед зимой

Может, еще проверяют аккумулятор и заменяют омывающую жидкость. А потом, как только приморозит, у таких водителей начинаются проблемы.
AvtoVolgograda.ru 04 октября в 06:06
Общество

Москвичей 6 октября ожидает дождь со снегом

Синоптики пообещали москвичам утром 6 октября дождь со снегом, пишет сайт Гидрометцентра.
Известия вчера в 23:53
Политика

Порошенко поскандалил из-за «формулы Штайнмайера»

При обсуждении подписания «формулы Штайнмайера» Билецкий заявил, что Порошенко был готов подписать этот план по Донбассу, а теперь выступает якобы против.
Lenta.ru 00:24
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть гриппом

Роспотребнадзор рассказал, что нужно делать россиянам, чтобы не заболеть гриппом.
Газета.Ru 00:36
Политика

Россия и Япония обсудили сотрудничество в космической сфере

Стороны согласились с «необходимостью продвигать новый пакет, в том числе договорных отношений, сотрудничества в космической сфере».
Взгляд.ру 00:28
Происшествия

В результате ДТП в Чите пострадали шесть человек

В результате ДТП, произошедшего 6 октября в центре Читы, пострадали шесть человек, ещё один человек погиб.
RT на русском вчера в 23:35
Политика

Россия и Венесуэла подписали соглашения о сотрудничестве

Вести.Ru вчера в 21:01
Экономика

Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04 октября в 05:36
Общество

Садальский оскорбил Малышеву, призвавшую поднять пенсионный возраст

Росбалт вчера в 18:29
Происшествия

В здании МИД произошло задымление

РБК вчера в 16:31
Космос

Родина межзвездного гостя может быть странно похожа на Солнечную систему

Исследование Института астрофизики Канарских островов показало, что пыль, испускаемая 2I/Borisov, похожа по составу на кометы, происходящие из нашей собственной Солнечной системы.
LentaChel.ru 04 октября в 02:05
Волейбол

Российские волейболисты победили Египет на Кубке мира

Сборная России по волейболу победила команду Египта со счетом 3:1 на Кубке мира по волейболу.
РЕН ТВ 00:20
Кино

Федор Бондарчук пришел на презентацию «Вторжения» вместе с внучками

iReactor вчера в 22:26
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