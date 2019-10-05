Единоборства
Sportbox.RUГоловкин заработает 15 миллионов долларов за бой с Деревянченко
5 октября в Нью-Йорке Геннадий Головкин проведет бой за вакантный титул по версии IBF в среднем весе против украинца Сергея Деревянченко. Стали известны суммы боксеров за поединок.
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Головкин получит за бой 15 миллионов долларов, а Деревянченко — в три раза меньше
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Менеджер: Деревянченко получит за бой с Головкиным больше, чем за бой с Канело
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