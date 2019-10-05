5 октября в Нью-Йорке Геннадий Головкин проведет бой за вакантный титул по версии IBF в среднем весе против украинца Сергея Деревянченко. Стали известны суммы боксеров за поединок.

Головкин заработает 15 миллионов долларов за бой с Деревянченко

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