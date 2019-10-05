Единоборства
Sportbox.RUГоловкин заработает 15 миллионов долларов за бой с Деревянченко
5 октября в Нью-Йорке Геннадий Головкин проведет бой за вакантный титул по версии IBF в среднем весе против украинца Сергея Деревянченко. Стали известны суммы боксеров за поединок.
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Тренера нокаутировали на взвешивании | Адонис Стивенсон тренируется (видео)
Allboxing.ruвчера в 04:43
Головкин и Деревянченко провели дуэль взглядов после официальной процедуры взвешивания
Sport24.ru04 октября в 19:03
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 02:13, Вашингтон
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