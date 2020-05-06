Экономика

Эхо МосквыЭхо МосквыГоловной офис Почты России может переехать на стадион ЦСКА

Как утверждается, нынешняя штаб-квартира Почты на Варшавском шоссе нуждается в ремонте. Кроме того, изначально это было административно-производственное здание. Стоимость годовой аренды офисных помещений "ВЭБ Арена" близка к полутора миллиардам рублей, - сообщает газета РБК.
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«Почта России» переведет головной офис на площадку «ВЭБ Арены»

Москва 24вчера в 04:56

Штаб-квартира «Почты России» переедет на стадион ЦСКА

РИА Новостивчера в 04:25

Головной офис «Почты России» переедет на стадион ЦСКА

Коммерсантъвчера в 03:49

«Почта России» планирует перевести головной офис на площадку «ВЭБ Арены»

ТАССвчера в 03:19

«Почта России» к сентябрю определится с планами по дальнейшему использованию офиса на Варшавском шоссе

Агентство Москвавчера в 03:39

«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА

Ведомостивчера в 02:38

Главный офис «Почты России» переедет на стадион ЦСКА

РБКвчера в 02:37
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Общество

В Воронежской области школьники уходят на досрочные каникулы

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Общество

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Lenta.ru вчера в 09:40
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Политика

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Политика

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РБК вчера в 11:20
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Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
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Nord-News вчера в 09:17
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Происшествия

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По меньшей мере восемь человек погибли в результате утечки газа на заводе LG Polymers в индийском штате Андхра Прадеш, сотни госпитализированы, несколько тысяч сообщили о недомогании.
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Общество

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Армия и оружие

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Общество

С 12 мая в Крыму введут обязательный масочный режим

С 12 мая в Республике Крым при посещении всех общественных мест обязательным для всех граждан становится ношение медицинских масок.
Российская газета 03:40
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