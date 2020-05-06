Экономика
Эхо МосквыГоловной офис Почты России может переехать на стадион ЦСКА
Как утверждается, нынешняя штаб-квартира Почты на Варшавском шоссе нуждается в ремонте. Кроме того, изначально это было административно-производственное здание. Стоимость годовой аренды офисных помещений "ВЭБ Арена" близка к полутора миллиардам рублей, - сообщает газета РБК.
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«Почта России» к сентябрю определится с планами по дальнейшему использованию офиса на Варшавском шоссе
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