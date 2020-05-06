Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГоловной офис «Почты России» переедет на стадион ЦСКА

Напомним, ВЭБ.РФ в апреле 2020 года закрыл сделку по покупке 77,63% акций ЦСКА. ВЭБ.РФ конвертировала в акции клуба долг на $240 млн, которые были потрачены на строительство стадиона. Изначально стадион именовался «ЦСКА Арена», но в 2017 году его переименовали в «ВЭБ Арену».
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«Почта России» переведет головной офис на площадку «ВЭБ Арены»

Москва 2404:56

Главный офис «Почты России» переедет на стадион ЦСКА

РБК02:37

Головной офис «Почты России» переедет на стадион ЦСКА

Коммерсантъ03:49

«Почта России» планирует перевести головной офис на площадку «ВЭБ Арены»

ТАСС03:19

«Почта России» к сентябрю определится с планами по дальнейшему использованию офиса на Варшавском шоссе

Агентство Москва03:39

«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА

Ведомости02:38

Штаб-квартира «Почты России» переедет на стадион ЦСКА

РИА Новости04:25
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 21:19, Ашберн
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Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19.
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Миллиардер Босов покончил с собой

Газета.Ru 14:55
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Чем известен Дмитрий Босов

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Общество

Чехия усилит охрану своих дипломатов в России

После протестов россиян, недовольных демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в Праге, в Москву будут направлены сотрудники службы безопасности чешского МИДа.
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Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
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Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
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Космос

Время собирать камни: NASA начинает подготовку к марсианской миссии

Руководство NASA и Европейского космического агентства провели онлайн-встречу, посвященную одной из самых сложных космических миссий, запланированных на ближайшее будущее.
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Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России

Аномальная жара сохранится в этих регионах на ближайшие пять дней, отметил метеоролог.
Известия 19:39
Здоровье

За сутки в Красноярском крае заболели коронавирусом еще 42 человека

Всего коронавирусную инфекцию нашли у 823 человек в 41-м муниципальном образовании Красноярского края, из которых 42 случая зарегистрировали за последние сутки.
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Общество

ВШЭ объявила выговор профессору за пост о «либеральной сволоте»

Администрация Высшей школы экономики (ВШЭ) объявила выговор политологу и профессору Олегу Матвейчеву, который в середине марта опубликовал на своей странице в Facebook пост, начинавшийся словами «Нужен 37 год».
РБК 20:56
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Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области

В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
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Гаджеты

Подтвержден выход смартфона Poco M2 Pro

Известный сетевой инсайдер, пишущий под псевдонимом Xiaomishka, подтвердил выход нового смартфона Poco M2 Pro.
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В Екатеринбурге бывший депутат гордумы угодил под суд

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Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

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Шоу-бизнес

Похудевшая Адель поделилась редким фото в честь 32-летия

Певица очаровала поклонников своим видом. Пятого мая Адель отмечала день рождения.
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Путин поручил проработать усиление ответственности за пожары

Президент России Владимир Путин поручил правительству и МЧС до 1 июня представить предложения о повышении ответственности за нарушения требований пожарной безопасности, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
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Энергетика

До минимума за 10 лет упала добыча нефти в России

С начала этого месяца добыча нефти и газового конденсата в России опустились до минимума за последние 10 лет.
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Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин.
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Армия и оружие

Французские военные показали испытания атомной подлодки нового типа

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Польша откладывает президентские выборы

Лидеры партии "Закон и справедливость" и "Соглашение" ожидают, что после 10 мая 2020 года Верховный суд просто объявит выборы несостоявшимися.
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В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
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Армия и оружие

В Индии полиция блокировала главаря исламистов в Джамму и Кашмире

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В России допустили рост процентов по ипотеке из-за нового страхования

Как пишет издание, в Банке России допустили повышение процентов по кредитам из-за страховых платежей по ипотеке, однако отметили, что общая стоимость ипотеки не изменится или снизится.
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В Steam вышел российский сай-фай выживач – с трейлером под «Наадю» и крутым концептом

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Суд в Иркутске отказал в иске признать незаконным режим самоизоляции

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