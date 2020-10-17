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РИА Новости
РИА Новости

«Голубая волна»: доллару предрекли обвал после выборов в США

В конце года доллар ждет серьезное испытание. Как утверждают эксперты одного из крупнейших инвестбанков в мире Goldman Sachs, после президентских выборов в США финансовые рынки накроет "голубая волна" — реакция на вероятную победу демократов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

«Голубая волна»: доллару предрекли обвал после выборов в США

В конце года доллар ждет серьезное испытание. Как утверждают эксперты одного из крупнейших инвестбанков в мире Goldman Sachs, после президентских выборов в США финансовые рынки накроет "голубая волна" — реакция на вероятную победу демократов. В результате американская валюта резко подешевеет.
РИА Новостивчера в 01:00
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Эксперты Goldman Sachs предрекли обвал доллара после выборов президента США

Комсомольская правда05:42
Life.ru

«Голубая волна» на подходе. Назван прогноз о курсе доллара после выборов в США

Life.ruвчера в 12:07
РИА Новости

«Голубая волна»: доллару предрекли обвал после выборов в США

РИА Новостивчера в 01:00
Центральная Служба Новостей

Доллару предрекают падение после выборов президента США

Центральная Служба Новостейвчера в 06:43
Shraibikus News

Доллару предрекли резкий обвал после выборов в США

Shraibikus Newsвчера в 05:18
Evo-rus.com

«Голубая волна»: доллару предрекли обвал после выборов в США

Evo-rus.comвчера в 05:06
ГЛАС.RU

Доллару предрекают падение после выборов президента США

ГЛАС.RUвчера в 07:58

Великобританию просят закрыть на карантин, пока не поздно

Великобритании требуется трехнедельная изоляция для сброса растущей эпидемии COVID-19 Старший министр Майкл Гоув сказал, что национальная изоляция пока не рассматривается Автор: Служба новостей Фото: Reuters Дата: 18.10.2020 (CHELINDUSTRY) Великобритании требуется трехнедельная изоляция для сброса растущей эпидемии COVID-19.
Chelindustry.ru12:23

Чубайс предложил использовать пенсионные накопления россиян для развития стартапов

Напомним, что до Чубайса, вопрос введения НПФ на венчурный рынок поднимался еще два года назад, а в апреле текущего года премьер-министр Михаил Мишустин передал на рассмотрение министерствам финансов, труда и экономического развития вопрос о вложении средств НПФ в фонды прямых и венчурных инвестиций.
Evo-rus.comвчера в 03:51

Жириновский призвал срочно запретить выезд из России в целях туризма

"В связи с вспышкой ковида в Москве и других регионах России нужно срочно прекратить выезд наших граждан за рубеж в туристических целях, а ответственные за решение открыть границы должны быть наказаны", - написал Жириновский в Telegram-канале.
РИА Новости11:51

Минобороны Азербайджана: захвачена воинская часть ВС Армении

Как проинформировал портал АПА, ссылаясь на Минобороны, боевая операция азербайджанских сил на Физулинском направлении увенчалась успехом: воинская часть армянской армии теперь находится под контролем Азербайджана.
Вечерний курьер11:13

Суд отправил под домашний арест задержанного за мошенничество главу района Ленобласти

Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест главу Выборгского района Ленинградской области Геннадия Орлова, задержанного в субботу по делу о мошенничестве на 700 млн рублей.
ТАСС13:58

«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Авангардом» в матче КХЛ

"Салават Юлаев" одержал вторую победу в сезоне над "Авангардом", первый матч завершился со счетом 3:2. 200-й матч в КХЛ провел защитник "Авангарда" Дамир Шарипзянов, за это время он набрал 67 очков (18 шайб + 49 передач).
ТАСС Спортвчера в 12:49

Армения обратилась к НАТО из-за использования оружия альянса в Карабахе

Армения на уровне минобороны и министерства иностранных дел запросила НАТО о том, давало ли руководство альянса согласие на использование своих вооружений в Нагорном Карабахе, заявил в воскресенье президент республики Армен Саркисян.
РИА Новости15:23

Девочки, которых выбросили из окна в Саратове, находятся в тяжелом состоянии

Начальник отдела по связям с общественностью Саратовского государственного медуниверситета Елена Аленькина рассказала о состоянии двух девочек, которых мать выбросила из окна квартиры на четвертом этаже.
Аргументы недели05:12

Рада призвала Зеленского ответить на слова генерала ВСУ о наступлении в Донбассе

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин призвал президента Украины Владимира Зеленского отреагировать на заявление генерала ВСУ, замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергея Кривоноса о готовности украинской армии наступать в Донбассе, чтобы "отвоевывать оккупированные территории".
Газета.Ru14:50

Вы из будущего. Как нейросети за вами следят

15 октября стартовали показы веб-сериала о новой реальности «Вы из будущего», созданного Продюсерским центром Мувистарт и компанией Letsplay.team при поддержке Института развития интернета.
MovieStart16 октября в 01:16