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РИА Новости
РИА Новости

«Голубая волна»: доллару предрекли обвал после выборов в США

В конце года доллар ждет серьезное испытание. Как утверждают эксперты одного из крупнейших инвестбанков в мире Goldman Sachs, после президентских выборов в США финансовые рынки накроет "голубая волна" — реакция на вероятную победу демократов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

«Голубая волна»: доллару предрекли обвал после выборов в США

В конце года доллар ждет серьезное испытание. Как утверждают эксперты одного из крупнейших инвестбанков в мире Goldman Sachs, после президентских выборов в США финансовые рынки накроет "голубая волна" — реакция на вероятную победу демократов. В результате американская валюта резко подешевеет.
РИА Новостивчера в 01:00
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Эксперты Goldman Sachs предрекли обвал доллара после выборов президента США

Комсомольская правда05:42
Life.ru

«Голубая волна» на подходе. Назван прогноз о курсе доллара после выборов в США

Life.ruвчера в 12:07
Evo-rus.com

«Голубая волна»: доллару предрекли обвал после выборов в США

Evo-rus.comвчера в 05:06
Центральная Служба Новостей

Доллару предрекают падение после выборов президента США

Центральная Служба Новостейвчера в 06:43
Shraibikus News

Доллару предрекли резкий обвал после выборов в США

Shraibikus Newsвчера в 05:18
ГЛАС.RU

Доллару предрекают падение после выборов президента США

ГЛАС.RUвчера в 07:58
РИА Новости

«Голубая волна»: доллару предрекли обвал после выборов в США

РИА Новостивчера в 01:00

Ракета Falcon 9 стартовала с новой партией спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с новой партией спутников Starlink стартовала с комплекса 39А космического центра имени Кеннеди (Флорида, США), 18 октября прямая трансляция старта ведется на странице SpaceX в Twitter.
ИА Красная Весна09:11

В Китае обнаружили живой коронавирус на упаковке замороженных продуктов

В Китае на упаковке замороженных продуктов впервые обнаружен живой коронавирус, при контакте с которым человек может заразиться, сообщил китайский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Коммерсантъ21:42

Джордан Хендерсон: «Пикфорд извинился за то, что травмировал ван Дейка»

Капитан и полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал, что вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд принес извинения за то, что нанес травму защитнику Виргилу ван Дейку в матче 4-го тура АПЛ (2:2). Пикфорд столкнулся с ван Дейком на 11-й минуте встречи, 29-летний голландец не смог продолжить матч.
Спорт-Экспресс03:28

ЦСКА — Динамо 3:1 (2-й тайм)

Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов был вынужденно заменен в первом тайме матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным "Динамо".
РИА Новости10:13

Разработка «керамического» вертолетного двигателя завершится в 2020 году

Армия США и американская компания GE Aviation до конца 2020 года завершат разработку проекта FATE (Future Affordable Turbine Engine, доступный газотурбинный двигатель будущего), предполагающего создание относительно экономичного и дешевого в производстве газотурбинного двигателя для вертолетной техники.
N+116 октября в 02:36