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РИА Новости
РИА Новости

«Голубая волна»: доллару предрекли обвал после выборов в США

В конце года доллар ждет серьезное испытание. Как утверждают эксперты одного из крупнейших инвестбанков в мире Goldman Sachs, после президентских выборов в США финансовые рынки накроет "голубая волна" — реакция на вероятную победу демократов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

«Голубая волна»: доллару предрекли обвал после выборов в США

В конце года доллар ждет серьезное испытание. Как утверждают эксперты одного из крупнейших инвестбанков в мире Goldman Sachs, после президентских выборов в США финансовые рынки накроет "голубая волна" — реакция на вероятную победу демократов. В результате американская валюта резко подешевеет.
РИА Новостивчера в 01:00
Подробнее о событии
Life.ru

«Голубая волна» на подходе. Назван прогноз о курсе доллара после выборов в США

Life.ruвчера в 12:07
Экономика сегодня

«Голубая волна» обрушится на доллар в случае победы Байдена на выборах

Экономика сегоднявчера в 09:40
РИА Новости

«Голубая волна»: доллару предрекли обвал после выборов в США

РИА Новостивчера в 01:00
Центральная Служба Новостей

Доллару предрекают падение после выборов президента США

Центральная Служба Новостейвчера в 06:43
Shraibikus News

Доллару предрекли резкий обвал после выборов в США

Shraibikus Newsвчера в 05:18
Evo-rus.com

«Голубая волна»: доллару предрекли обвал после выборов в США

Evo-rus.comвчера в 05:06
ГЛАС.RU

Доллару предрекают падение после выборов президента США

ГЛАС.RUвчера в 07:58

Лучший боксёр мира в шаге от мечты. Ломаченко идёт к званию абсолютного чемпиона мира

Путь Ломаченко Ломаченко перешёл в лёгкий вес в 2018 году, преследуя две цели – стать первым чемпионом мира в трёх весовых категориях всего за 12 поединков (мировой рекорд) и завоевать звание абсолютного чемпиона мира.
Чемпионат16 октября в 06:00

В Минске на акциях протеста полицейские задержали 40 человек

Полицейские в Минске в субботу, 17 октября, задержали не менее 40 участников молодежных маршей и маршей женщин, организованных оппозицией, требующей ухода Александра Лукашенко с поста президента Белоруссии и проведения новых выборов.
Газета.Ruвчера в 14:54

МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за отказа от консультаций по MH17

Посла РФ в Гааге Александра Шульгина вызвали в министерство иностранных дел Нидерландов после того, как российская сторона решила не участвовать в трехсторонних консультациях по крушению рейса МН17 на Украине в 2014 году, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты15 октября в 22:26

Врач назвал способы защиты от коронавируса зимой

Для защиты от коронавируса в зимний период стоит позаботиться о максимальных мерах безопасности, так как поведение SARS-CoV-2 в холодное время года пока не изучено, рассказал заслуженный врач России Александр Карабиненко.
Известия22:23

Главврач Коммунарки четко разъяснил, кому не нужно делать КТ легких

Главврач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе развернутого интервью нашим коллегам из издания Life четко рассказал, кому не стоит делать компьютерную томографию, а также привел критерии для экстренной госпитализации больного коронавирусом.
Shraibikus Newsвчера в 09:18

The National Interest (США): как США смогут победить лучшие танки Китая и России (The National Interest)

Серия сложных алгоритмов на основе искусственного интеллекта оценит дополнительные переменные значения и сделает вывод, где будет анализ различных конфигураций и деталей известных танков, окружающей обстановки, тепловых демаскирующих признаков и даже предыдущих похожих ситуаций.
ИноСМИ16 октября в 06:47

Ученые хотят искать частицы темной материи при помощи миллиарда микромаятников

Ученые, соответственно, продолжают придумывать новые способы поиска темной материи — пишет издание Physical Review D, по данным которого, авторы нового проекта предложили осуществлять поиск при помощи миллиарда крошечных маятников.
Planet Today16 октября в 07:34

Эксперт рассказал о схеме пополнения бюджета Украины и рисках для гривны

Киев, 17 октября 2020, 16:11 — REGNUM О смене модели финансирования бюджетного дефицита на Украине рассказал эксперт Сергей Левченко в статье «Украина нашла фантастический способ справиться с бюджетом», опубликованной 17 октября РИА Новости.
REGNUMвчера в 09:11

Гришин техническим нокаутом победил Антигулова на турнире UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Максим Гришин победил Гаджимурада Антигулова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 180, который в настоящее время проходит на "бойцовском острове" в Абу-Даби.
Газета.Ru17:49