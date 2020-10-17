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РИА Новости
РИА Новости

«Голубая волна»: доллару предрекли обвал после выборов в США

В конце года доллар ждет серьезное испытание. Как утверждают эксперты одного из крупнейших инвестбанков в мире Goldman Sachs, после президентских выборов в США финансовые рынки накроет "голубая волна" — реакция на вероятную победу демократов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

«Голубая волна»: доллару предрекли обвал после выборов в США

В конце года доллар ждет серьезное испытание. Как утверждают эксперты одного из крупнейших инвестбанков в мире Goldman Sachs, после президентских выборов в США финансовые рынки накроет "голубая волна" — реакция на вероятную победу демократов. В результате американская валюта резко подешевеет.
РИА Новости01:00
Подробнее о событии
Life.ru

«Голубая волна» на подходе. Озвучен прогноз о курсе доллара после выборов в США

Life.ru12:07
Народные новости

Резкий обвал ожидает доллар в случае победы Байдена

Народные новости10:55
Evo-rus.com

«Голубая волна»: доллару предрекли обвал после выборов в США

Evo-rus.com05:06
Центральная Служба Новостей

Доллару предрекают падение после выборов президента США

Центральная Служба Новостей06:43
Shraibikus News

Доллару предрекли резкий обвал после выборов в США

Shraibikus News05:18
Экономика сегодня

«Голубая волна» обрушится на доллар в случае победы Байдена на выборах

Экономика сегодня09:40
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«Голубая волна»: доллару предрекли обвал после выборов в США

РИА Новости01:00

В Кургане откроется новая лаборатория для анализов на COVID-19

Больных коронавирусом будут обзванивать ежедневно, при ухудшении состояния — оперативно осматривать Вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов обратился к населению с сообщением о мерах, предпринимаемых в регионе для стабилизации эпидобстановки.
В Кургане откроется новая лаборатория для анализов на COVID-19
Курган и курганцы07:07

Курганские власти развернут места для лечения пациентов с коронавирусом в санаториях

Курганские власти приняли решение развернуть дополнительные места для лечения заразившихся коронавирусом в санаториях и профилакториях из-за ухудшения ситуации с пандемией.
ТАССвчера в 10:08

МЧС России разработало мобильное приложение для помощи при чрезвычайных ситуациях

МЧС России разработало одноименное мобильное приложение, которое является личным помощником при чрезвычайных ситуациях, сообщается в Instagram-аккаунте регионального ведомства.
Псковская Лента Новостейвчера в 15:17

Раскрыт состав турецкой военной группировки в Азербайджане

В составе турецкой группировки много специалистов Военно-воздушных сил (ВВС) Турции: на авиабазе Габала дислоцированы 120 человек летно-технического состава на авиабазе, 50 инструкторов работает на военном аэродроме Евлах и еще 20 операторов беспилотников на аэродроме Далляр.
Lenta.ru11:27

В полиции объяснили причины грубого задержания женщины без маски на Урале

Полицейские задержали женщину в городе Каменск-Уральский Свердловской области, потому что она, находясь в магазине, после неоднократных просьб надеть маску не сделала это, сообщил журналистам в субботу начальник пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.
РИА Новости11:05

Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили координацию в рамках ОПЕК+

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд в телефонном разговоре, который состоялся во второй раз на этой неделе, обсудили договоренности в формате ОПЕК+ и заявили о готовности к дальнейшей координации на данном направлении, сообщила пресс-служба Кремля в субботу.
ТАСС09:56

В Крыму РЛС не работали при подлете американских стратегических бомбардировщиков

Военный эксперт Алексей Леонков сообщил о том, что на территории Крыма во время приближения стратегических бомбардировщиков США радиолокационные станции ВС России были отключены.
Вечерний курьер05:52

В Минфине РФ предложили сократить число сотрудников МВД

Министерство финансов России предложило провести реформу правоохранительного блока: сократить число сотрудников органов внутренних дел и создать единый орган, который будет аккумулировать функции ФСИН, ГФС и ФССП на базе МВД.
Газета.Ru01:46

Тюменский театровед примет участие в драматическом конкурсе

Тюменский театровед, театральный заместитель и руководителя по творческой работе Театрального центра «Космос» критик Александрина Шаклеева вошла в состав экспертного совета на конкурсе новой драматургии «Маленькая Ремарка».
АиФ Тюмень10:52

Ирак расторг контракт на разработку газового месторождения Эль-Мансурия

Контракт на разработку крупного газового месторождения Эль-Мансурия, заключенный Ираком с международным консорциумом компаний из трех государств — Турции, Южной Кореи и Кувейта, — был расторгнут, заявил министр нефти Ирака Ихсан Абдель Джаббер.
Экономика сегоднявчера в 09:55