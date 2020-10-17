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РИА Новости
РИА Новости

«Голубая волна»: доллару предрекли обвал после выборов в США

В конце года доллар ждет серьезное испытание. Как утверждают эксперты одного из крупнейших инвестбанков в мире Goldman Sachs, после президентских выборов в США финансовые рынки накроет "голубая волна" — реакция на вероятную победу демократов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

«Голубая волна»: доллару предрекли обвал после выборов в США

В конце года доллар ждет серьезное испытание. Как утверждают эксперты одного из крупнейших инвестбанков в мире Goldman Sachs, после президентских выборов в США финансовые рынки накроет "голубая волна" — реакция на вероятную победу демократов. В результате американская валюта резко подешевеет.
РИА Новостивчера в 01:00
Подробнее о событии
Evo-rus.com

«Голубая волна»: доллару предрекли обвал после выборов в США

Evo-rus.comвчера в 05:06
Экономика сегодня

«Голубая волна» обрушится на доллар в случае победы Байдена на выборах

Экономика сегоднявчера в 09:40
ГЛАС.RU

Доллару предрекают падение после выборов президента США

ГЛАС.RUвчера в 07:58
Центральная Служба Новостей

Доллару предрекают падение после выборов президента США

Центральная Служба Новостейвчера в 06:43
Shraibikus News

Доллару предрекли резкий обвал после выборов в США

Shraibikus Newsвчера в 05:18
Life.ru

«Голубая волна» на подходе. Назван прогноз о курсе доллара после выборов в США

Life.ruвчера в 12:07
РИА Новости

«Голубая волна»: доллару предрекли обвал после выборов в США

РИА Новостивчера в 01:00

Как кикбоксер Ван Дамм завоевал Голливуд и почему потом попал в черный список

Однажды в Голливуде В 16 лет Ван Дамм посчитал, что черного пояса по единоборствам ему недостаточно и надо попробовать что-то, как оказалось, еще более брутальное — эта "машина убийств" пять лет посвятила балету.
Как кикбоксер Ван Дамм завоевал Голливуд и почему потом попал в черный список
ТАСС16 октября в 07:45

Депутат предостерег Турцию от вступления в антикрымский союз

Турция допустит серьезную стратегическую ошибку если примет предложение Украины войти в так называемую "Крымскую платформу", которая по сути является антикрымским союзом, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
РИА Новости01:38

Лопес победил Ломаченко и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Американский боксер Теофимо Лопес победил украинца Василия Ломаченко в бою за титулы чемпиона мира в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской Федерации (IBF).
Коммерсантъ01:55

Япония не намерена размещать элементы ПРО на морских платформах — Nikkei

Токио, 15 октября 2020, 09:39 — REGNUM Министерство обороны Японии отказалось от идеи разместить элементы противоракетной обороны (ПРО) на морских платформах в связи с их уязвимостью и малой мобильностью.
REGNUM15 октября в 02:39

Назван возможный сценарий Третьей мировой войны

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The National Interest, этот приблизительный сценарий третьей мировой войны принадлежит профессору по вопросам национальной безопасности Военно-морского колледжа США подполковник Уильям Адлер.
ToDay News Ufa01:42

Азербайджан уничтожил две армянские станции наведения ракет

В результате действий, предпринятых армией 17 октября, на различных направлениях были уничтожены и выведены из строя живая сила, две станции наведения ракет ЗРК С-300, пять танков Т-72, три РСЗО БМ-21 «Град», две РСЗО «Смерч», одна гаубица-пушка Д-20, одна зенитная пушка КС-19 и шесть единиц автомобильной техники противника, — заявили в Минобороны.
News.ru01:59

Новая заморозка пенсий: власти прикрывают бюджетный дефицит за счет россиян

Не секрет, что исполнительной власти с трудом дается выполнение растущих обязательств перед российскими пенсионерами - особенно, с учетом текущего коронакризиса, экономического спада, сокращения доходов и роста бюджетного дефицита.
Московский Комсомолецвчера в 10:03

Кадыров отверг причастность Чечни к убийству во Франции

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров подчеркнул, что не стоит заострять внимание на национальности преступника в случае с убийством учителя в Париже и обвинил Францию в попытках "свалить все свои проблемы на чеченцев".
РИА Новостивчера в 16:49

Дан прогноз по курсу рубля на конец октября

Специально для "Российской газеты" Анна Зайцева, аналитик ГК "ФИНАМ", назвала еще причины ослабления рубля и дала прогноз на краткосрочную перспективу: - Помимо ухудшения с COVID-19, негативное влияние на рубль оказывала крайне нестабильная динамика нефтяных цен.
Российская газета23:00