Происшествия

Газета.RuГазета.RuГолунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его экс-полицейским

Журналист Иван Голунов подал гражданский иск к пятерым бывшим полицейским в рамках дела о подброшенных ему наркотиках. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Голунова Сергея Бадамшина.
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Журналист «Медузы» Иван Голунов подал иск на пять миллионов рублей к пятерым бывшим полицейским, которые задерживали его по делу о наркотиках в июне 2019 года, пишет
 издание.
Дождь07:01

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Голунов подал иск на 5 млн руб. к задержавшим его экс-полицейским

РБК08:33

Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его полицейским

Интерфакс07:18

Голунов подал иск на пять миллионов рублей к экс-полицейским

РИА Новости07:32

Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его полицейским

RT на русском07:28

Иван Голунов подал иск на пять миллионов рублей к задержавшим его полицейским

Lenta.ru07:26

Иван Голунов подал иск к полицейским на 5 млн рублей

Коммерсантъ07:37

Голунов подал иск на 5 млн рублей к пятерым задержавшим его полицейским

ТАСС07:15
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