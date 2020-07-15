Происшествия
Газета.RuГолунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его экс-полицейским
Журналист Иван Голунов подал гражданский иск к пятерым бывшим полицейским в рамках дела о подброшенных ему наркотиках. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Голунова Сергея Бадамшина.
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с чего всё началось
Журналист «Медузы» Иван Голунов подал иск на пять миллионов рублей к пятерым бывшим полицейским, которые задерживали его по делу о наркотиках в июне 2019 года, пишет издание.Дождь07:01
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Экономика
«Газпром» подтвердил приверженность утвержденной дивидендной политике
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Finam.Ru вчера в 09:09
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Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке.
Российская газета 09:18
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СК просит арестовать четырех акушеров по делу о торговле младенцами
Следственный комитет просит Басманный суд Москвы арестовать четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами.
Газета.Ru 07:44
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
С середины июля россияне могут получить 2 государственных выплаты общей суммой более 21 тыс рублей.
Live24 06:02
Политика
В Ереване протестующие облили борщом здание посольства Украины
Представители молодежного союза «Дащнакцутюн», вышедшие на улицы Еревана в знак протеста из-за заявления украинского МИДа о конфликте на армяно-азербайджанской границе, облили борщом здание посольства Украины.
Известия 08:45
Общество
Лукашенко не указал недвижимость и машины в декларации
Газета.Ru 06:30
Общество
В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала
Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:03
Общество
В Белоруссии проходят массовые протесты и задержания
Самая многочисленная акция прошла в Минске, но, как пишет Tut.by, оценить число протестующих в городе невозможно, поскольку люди не собирались большими группами и рассредотачивались, когда начинались задержания.
Весьма 05:15
Шоу-бизнес
Авербух начал встречаться с Арзамасовой до ее совершеннолетия
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Илья Авербух подтвердил роман со звездой "Папиных дочек" Лизой Арзамасовой.
VSE42.RU 05:35
Политика
Times: Трамп хочет встретиться с Путиным до американских выборов
Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным до американских выборов, пишет газета The Times.
Газета.Ru 09:58
Общество
У украинской телеведущей выпал зуб в эфире
У телеведущей Марички Падалко во время эфира новостей на украинском канале 1+1 выпал зуб.
Газета.Ru 08:57
Армия и оружие
Ужасом для США назвал Кедми новейшую российскую ракету «Буревестник»
Вечерний курьер 08:46
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Общество
Мишустин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России пройден
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России улучшается, однако подобное не означает, что нужно расслабляться.
БИЗНЕС Online 07:33
Игры
Вышел новый геймплейный трейлер Serious Sam 4
Издательством Devolver Digital вместе со студией Croteam был опубликован новый геймплейный трейлер шутера Serious Sam 4. В игре показаны некоторые новые и старые враги, наземные и воздушные.
The GEEK 09:13
Авто
КамАЗ выявил и устранил недостатки тягача нового поколения
Отечественный бренд КамАЗ, по заявлению пресс-службы завода, по результатам тестирования выявил и устранил недостатки тягача нового поколения.
Picsnews.net 03:27
Здоровье
Число больных коронавирусом на Украине перевалило за 55 тыс. человек – Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 55 607 случаев коронавируса, 1427 летальных, 28 131 пациент выздоровел.
Украина.ру 03:36
Политика
Китай введет санкции против США в ответ на указ Трампа по Гонконгу
В ответ на закон "Об автономии Гонконга", подписанный президентом США Дональдом Трампом, в КНР заявили о подготовке ответных санкций в отношении американских организаций и физических лиц, имеющих отношение к документу.
Российская газета 01:54
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли переизбиранного на второй срок президента Польши Анджея Дуду.
Газета.Ru 06:35
Авто
Volkswagen Polo стал самым затратным в обслуживании доступным седаном
У Hyundai Solaris показатель составил 867,2 тыс. рублей, а у Весты 738,6 тыс. рублей.
Tvoe-avto.com 08:58
Футбол
«Спартак» и «Ахмат» объявили составы
Советский спорт 10:01
Происшествия
В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Самаре, который тушили с понедельника, сообщает ГУМЧС по региону.
РИА Новости вчера в 23:06
Футбол
Иванович сыграет со «Спартаком»
Капитан "Зенита" Бранислав Иванович скорее всего примет участие в полуфинальном матче Кубка России.
Bobsoccer вчера в 05:58
Политика
Советник Канье Уэста сообщил о его выходе из президентской гонки
Американский рэпер Канье Уэст вышел из президентской гонки в преддверии выборов в США, сообщает Intelligencer со ссылкой на советника музыканта Стива Крамера.
RT на русском 09:40
Шоу-бизнес
Модный дом прокомментировал конфликт Рудковской и Дакоты
Конфликт Яны Рудковской и Риты Дакоты набирает новые обороты.
Paparazzi.ru вчера в 06:20
Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
Энергетика
Новак поддержал планы сокращения добычи странами ОПЕК+ в августе
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что планы незначительно уменьшить обязательства по сокращению добычи ОПЕК+ в августе с 9,7 млн баррелей в сутки до 7,7 млн полностью соответствуют ситуации на рынке.
RT на русском 09:27