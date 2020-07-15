с чего всё началось

Журналист Иван Голунов подал гражданский иск к пятерым бывшим полицейским в рамках дела о подброшенных ему наркотиках. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Голунова Сергея Бадамшина.

Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его экс-полицейским

Происшествия Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке. 205

Происшествия СК просит арестовать четырех акушеров по делу о торговле младенцами Следственный комитет просит Басманный суд Москвы арестовать четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами.

Политика В Ереване протестующие облили борщом здание посольства Украины Представители молодежного союза «Дащнакцутюн», вышедшие на улицы Еревана в знак протеста из-за заявления украинского МИДа о конфликте на армяно-азербайджанской границе, облили борщом здание посольства Украины. 13

Общество В Белоруссии проходят массовые протесты и задержания Самая многочисленная акция прошла в Минске, но, как пишет Tut.by, оценить число протестующих в городе невозможно, поскольку люди не собирались большими группами и рассредотачивались, когда начинались задержания. 13

Шоу-бизнес Авербух начал встречаться с Арзамасовой до ее совершеннолетия Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Илья Авербух подтвердил роман со звездой "Папиных дочек" Лизой Арзамасовой.

Политика Times: Трамп хочет встретиться с Путиным до американских выборов Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным до американских выборов, пишет газета The Times.

Игры Вышел новый геймплейный трейлер Serious Sam 4 Издательством Devolver Digital вместе со студией Croteam был опубликован новый геймплейный трейлер шутера Serious Sam 4. В игре показаны некоторые новые и старые враги, наземные и воздушные. 4

Политика Китай введет санкции против США в ответ на указ Трампа по Гонконгу В ответ на закон "Об автономии Гонконга", подписанный президентом США Дональдом Трампом, в КНР заявили о подготовке ответных санкций в отношении американских организаций и физических лиц, имеющих отношение к документу. 345

Происшествия В Самаре ликвидировали открытое горение на складе Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Самаре, который тушили с понедельника, сообщает ГУМЧС по региону.

Футбол Иванович сыграет со «Спартаком» Капитан "Зенита" Бранислав Иванович скорее всего примет участие в полуфинальном матче Кубка России.

Политика Советник Канье Уэста сообщил о его выходе из президентской гонки Американский рэпер Канье Уэст вышел из президентской гонки в преддверии выборов в США, сообщает Intelligencer со ссылкой на советника музыканта Стива Крамера. 1