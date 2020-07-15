с чего всё началось

Журналист Иван Голунов подал гражданский иск к пятерым бывшим полицейским в рамках дела о подброшенных ему наркотиках. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Голунова Сергея Бадамшина.

Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его экс-полицейским

Происшествия СК просит арестовать четырех акушеров по делу о торговле младенцами Следственный комитет просит Басманный суд Москвы арестовать четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами.

Экономика Российские семьи получили выплаты на детей на сумму 555 млрд рублей Как сообщало ИА REGNUM, о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка президент Владимир Путин объявил в мае в обращении к гражданам страны. 45

Политика Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в понедельник затрагивали вопрос возобновления авиасообщения. 14

Шоу-бизнес Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской Представители крайне популярного среди обеспеченных граждан любой страны дома моды Louis Vuitton дали официальный комментарий недавно произошедшей ссоре между певицей Ритой Дакотой и телеведущей Яной Рудковской. 98

Авто Бренд Aurus выпустит бюджетную модель В настоящее время компания занимается разработкой новой платформы ЕМП-2 для авто Aurus сегмента E и D. Подобные автомобили будут оснащаться полностью электрическими и гибридными агрегатами. 17

Наука Крымские ученые хотят найти древний город на дне Керченского пролива По словам ученого, разведработы у мыса Тузла никто не проводил, несмотря на то, что там были зафиксированы остатки археологических объектов, поэтому вскоре начнется экспедиция длительностью в месяц - ученые будут проводить археологические разведки в акватории мыса Каратки, где и предполагается местонахождение древнего города.

Космос В России создают двигатель для полетов за пределы Солнечной системы Генеральный директор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что в России ведется разработка ядерного космического двигателя, благодаря которому станет возможным отправка кораблей за пределы Солнечной системы. 65

Общество Популяционный иммунитет к коронавирусу в России составляет 26% Уровень популяционного иммунитета к коронавирусу составляет в России около 26%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19. 36

Политика МВФ потребовал от Зеленского обеспечить независимость Нацбанка По мнению Георгиевой, в целом украинские реформы последних лет и шаги Национального банка Украины (НБУ) можно было бы считать «успешными», если бы не ряд условий и требований МВФ, которые власти Украины до сих пор никак не могут выполнить, что ставит под сомнение эффективность сотрудничества. 1

Космос Кто станет первой женщиной на Луне Еще пять женщин завершили подготовку в 2019 году и в космосе пока не были, но рано или поздно побывают и тоже станут кандидатами на звание первой.

Здоровье Испытания одной из вакцин от COVID-19 завершатся в течение двух недель Interfax-Russia.ru - В ближайшие две недели завершатся клинические испытания одной из российских вакцин от коронавируса, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в среду.

Политика Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. 395