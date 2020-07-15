Происшествия
Газета.RuГолунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его экс-полицейским
Журналист Иван Голунов подал гражданский иск к пятерым бывшим полицейским в рамках дела о подброшенных ему наркотиках. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Голунова Сергея Бадамшина.
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с чего всё началось
Журналист «Медузы» Иван Голунов подал иск на пять миллионов рублей к пятерым бывшим полицейским, которые задерживали его по делу о наркотиках в июне 2019 года, пишет издание.Дождь07:01
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Происшествия
СК просит арестовать четырех акушеров по делу о торговле младенцами
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Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в понедельник затрагивали вопрос возобновления авиасообщения.
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Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
Представители крайне популярного среди обеспеченных граждан любой страны дома моды Louis Vuitton дали официальный комментарий недавно произошедшей ссоре между певицей Ритой Дакотой и телеведущей Яной Рудковской.
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Бывший арбитр Сергей Хусаинов выразил мнение, что российские судьи намеренно принимают решения не в пользу «Спартака».
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Экономика
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Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
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Общество
Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус
Жители столицы с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию.
Российская газета 04:28
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Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович
Агата Муцениеце прокомментировала известие о том, что ее дети отдыхают в Крыму с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
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Авто
Бренд Aurus выпустит бюджетную модель
В настоящее время компания занимается разработкой новой платформы ЕМП-2 для авто Aurus сегмента E и D. Подобные автомобили будут оснащаться полностью электрическими и гибридными агрегатами.
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Наука
Крымские ученые хотят найти древний город на дне Керченского пролива
По словам ученого, разведработы у мыса Тузла никто не проводил, несмотря на то, что там были зафиксированы остатки археологических объектов, поэтому вскоре начнется экспедиция длительностью в месяц - ученые будут проводить археологические разведки в акватории мыса Каратки, где и предполагается местонахождение древнего города.
КП - Крым 03:53
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Космос
В России создают двигатель для полетов за пределы Солнечной системы
Генеральный директор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что в России ведется разработка ядерного космического двигателя, благодаря которому станет возможным отправка кораблей за пределы Солнечной системы.
Военное дело 01:21
Политика
Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму
Президент России Владимир Путин 16 июля прибудет в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России.
РБК 06:49
Общество
В ПФР опровергли выплату надбавок к пенсиям за «советский стаж»
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iReactor 07:24
Происшествия
В одном из районов Саратовской области ввели режим ЧС после урагана
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Питерском районе Саратовской области из-за последствий урагана, обрушившегося во вторник, сообщила районная администрация.
РИА Новости 06:00
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
С середины июля россияне могут получить 2 государственных выплаты общей суммой более 21 тыс рублей.
Live24 06:02
Общество
Популяционный иммунитет к коронавирусу в России составляет 26%
Уровень популяционного иммунитета к коронавирусу составляет в России около 26%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.
RT на русском 08:05
Политика
МВФ потребовал от Зеленского обеспечить независимость Нацбанка
По мнению Георгиевой, в целом украинские реформы последних лет и шаги Национального банка Украины (НБУ) можно было бы считать «успешными», если бы не ряд условий и требований МВФ, которые власти Украины до сих пор никак не могут выполнить, что ставит под сомнение эффективность сотрудничества.
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Космос
Кто станет первой женщиной на Луне
Еще пять женщин завершили подготовку в 2019 году и в космосе пока не были, но рано или поздно побывают и тоже станут кандидатами на звание первой.
Популярная механика вчера в 11:36
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
Здоровье
Испытания одной из вакцин от COVID-19 завершатся в течение двух недель
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Интерфакс - Россия 07:58
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Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал зуб
Московский Комсомолец 08:25
Общество
В Госдуму внесли поправки, меняющие правила изъятия детей у родителей
На рассмотрение Госдумы внесён пакет поправок в семейное законодательство, согласно которым изымать детей из семьи можно только по решению суда.
Версия-Саратов вчера в 12:24
Общество
В Госдуме предложили платить гражданам за найденную просрочку
Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать гражданам, которые нашли на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение.
RT на русском вчера в 23:01