с чего всё началось

Журналист Иван Голунов подал гражданский иск к пятерым бывшим полицейским в рамках дела о подброшенных ему наркотиках. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Голунова Сергея Бадамшина.

Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его экс-полицейским

Экономика Отель в центре Киева приватизировали по цене в 14 раз выше стартовой Государственный пакет акций гостиницы "Днепр" в центре Киева продали за 41 миллион долларов, что почти в 14 раз выше стартовой цены, сообщил в среду президент Украины Владимир Зеленский.

Кино Проект «Сила». Вышел трейлер фильма о пилюле, создающей супергероев Трейлер фильма «Проект „Сила“» опубликовал сервис потокового видео Netflix 15 июля на своем YouTube-канале.

Происшествия Центр «Досье»: Врио губернатора Хабаровского края будет назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев Центр «Досье» со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, утверждает, что врио губернатора Хабаровского края будет назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.

Происшествия Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей. 7

Культура Большой театр впервые выступит на фестивале в Херсонесе Впервые Большой театр выступит с концертами в севастопольском музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

Общество В Татарстане разрешили возобновить работу кафе и торговых центров Правительство Татарстана внесло изменения в действующее постановление об ограничениях в период коронавирусной инфекции, разрешив возобновить работу кафе, ресторанам, рынкам и торговым центрам, документ опубликован на сайте правительства республики. 40

Экономика Минфин пообещал не изымать накопления россиян Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. 173

Политика Право из музея сделать мечеть Эрдоган назвал суверенным Право из музея сделать мечеть Эрдоган назвал суверенным. Он отметил, что это была воля 83 млн граждан Турции. 81

Экономика Европейский суд отменил рекордный штраф для Apple в €13 млрд Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии 2016 года о рекордном штрафе для Apple в €13 млрд за нарушение законодательства о налогах и государственных дотациях, пишет ТАСС. 10

Общество Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук. 28