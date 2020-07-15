Происшествия
Газета.RuГолунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его экс-полицейским
Журналист Иван Голунов подал гражданский иск к пятерым бывшим полицейским в рамках дела о подброшенных ему наркотиках. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Голунова Сергея Бадамшина.
Читать в источнике
Оценить543
с чего всё началось
Журналист «Медузы» Иван Голунов подал иск на пять миллионов рублей к пятерым бывшим полицейским, которые задерживали его по делу о наркотиках в июне 2019 года, пишет издание.Дождь07:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 11:44, Ашберн
Происшествия
Замгендиректора «Почты России» не признал вину в превышении полномочий
Заместитель гендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергей Емельченков не признаёт вину в превышении должностных полномочий.
RT на русском 10:30
Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Российская газета 09:18
Общество
Лукашенко не указал недвижимость и машины в декларации
Газета.Ru 06:30
Политика
Китай ввел санкции за продажу оружия Тайваню против компании из США
Китай вводит санкции против оборонной компании США Lockheed Martin, которая является главным производителем истребителей в США.
МонаВиста 04:56
Экономика
Отель в центре Киева приватизировали по цене в 14 раз выше стартовой
Государственный пакет акций гостиницы "Днепр" в центре Киева продали за 41 миллион долларов, что почти в 14 раз выше стартовой цены, сообщил в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 11:41
Политика
Захарова оценила расширение санкций против «Северного потока – 2»
Объявляя санкции в отношении «Северного потока – 2» и «Турецкого потока», США применяют политическое давление в целях нечистоплотной конкуренции.
Известия 10:50
Футбол
«Арсенал» обыграл «Урал» в выездном матче чемпионата России
Тульский "Арсенал" переиграл екатеринбургский "Урал" в матче 29-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 10:57
Кино
Проект «Сила». Вышел трейлер фильма о пилюле, создающей супергероев
Трейлер фильма «Проект „Сила“» опубликовал сервис потокового видео Netflix 15 июля на своем YouTube-канале.
ИА Красная Весна 10:55
Происшествия
Центр «Досье»: Врио губернатора Хабаровского края будет назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев
Центр «Досье» со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, утверждает, что врио губернатора Хабаровского края будет назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.
Эхо Москвы 11:33
Происшествия
Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей.
Газета.Ru 11:35
Общество
У украинской телеведущей выпал зуб в эфире
У телеведущей Марички Падалко во время эфира новостей на украинском канале 1+1 выпал зуб.
Газета.Ru 08:57
Культура
Большой театр впервые выступит на фестивале в Херсонесе
Впервые Большой театр выступит с концертами в севастопольском музее-заповеднике «Херсонес Таврический».
Орфей 08:46
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
ТАСС 13 июля в 12:28
Политика
Польская партия требует признать посла США в стране персоной нон грата
Депутаты польской национал-патриотической партии "Конфедерация" выступили с требованием признать персоной нон грата американского посла в республике Джорджетт Мосбахер.
ТАСС 09:54
Общество
В Татарстане разрешили возобновить работу кафе и торговых центров
Правительство Татарстана внесло изменения в действующее постановление об ограничениях в период коронавирусной инфекции, разрешив возобновить работу кафе, ресторанам, рынкам и торговым центрам, документ опубликован на сайте правительства республики.
РИА Новости 08:31
Футбол
В «Уфе» выявлены новые заболевшие коронавирусом
В футбольном клубе "Уфа" еще два человека заболели коронавирусом, но матч против "Динамо" состоится.
Российская газета 10:05
Шоу-бизнес
Модный дом прокомментировал конфликт Рудковской и Дакоты
Конфликт Яны Рудковской и Риты Дакоты набирает новые обороты.
Paparazzi.ru вчера в 06:20
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
Жителя России с 15 июля 2020 года могут начислить две выплаты более 21 000 рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:27
Футбол
IFAB продлил возможность делать 5 замен за матч до лета 2021 года
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) продлил возможность действия правила пяти замен за игру.
Sport24.ru 10:17
Здоровье
Шесть пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки
На 15 июля в Алтайском крае у 6 540 человек выявлен коронавирус, включая 660 детей.
Kursk.com 02:15
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 07:56
Политика
Право из музея сделать мечеть Эрдоган назвал суверенным
Право из музея сделать мечеть Эрдоган назвал суверенным. Он отметил, что это была воля 83 млн граждан Турции.
Невские Новости 08:34
Экономика
Европейский суд отменил рекордный штраф для Apple в €13 млрд
Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии 2016 года о рекордном штрафе для Apple в €13 млрд за нарушение законодательства о налогах и государственных дотациях, пишет ТАСС.
Газета.Ru 05:46
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ 04:19
Политика
Президент Польши прокомментировал звонок российских пранкеров
Переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда прокомментировал звонок от российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), один из которых в беседе с польским лидером представился Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.
RT на русском 08:34