с чего всё началось

Журналист Иван Голунов подал гражданский иск к пятерым бывшим полицейским в рамках дела о подброшенных ему наркотиках. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Голунова Сергея Бадамшина.

Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его экс-полицейским

Футбол Арбитр отменил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ахматом» В матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) арбитр Алексей Сухой отменил назначенный в ворота «Ахмата» пенальти после просмотра повтора.

Политика В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17 В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает "Интерфакс". 355

Общество ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19 Организации и ИП, занятые в пострадавших от пандемии коронавируса отраслях, а также социально ориентированные НКО, отвечающие определенным условиям, могут с 15 июля подать заявление для получения субсидии на профилактику COVID-19. 2

Общество РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время. 1,3K

Шоу-бизнес Опубликовано фото постройневшей экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой Бывшая чиновница Минобороны РФ и экс-фигурантка дела о хищениях в «Оборонсервисе» Евгения Васильева впервые за долгое время выложила в соцсети собственное фото. 7

Политика Президент Польши оценил звонок российских пранкеров Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой. 711

Экономика Российские семьи получили выплаты на детей на сумму 555 млрд рублей Как сообщало ИА REGNUM, о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка президент Владимир Путин объявил в мае в обращении к гражданам страны. 113

Политика В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков провел конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о несанкционированных акциях в Хабаровском крае. 4,9K

Общество Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек. 42

Происшествия В Киеве нашли убитым следователя СБУ по особо важным делам Киев, 15 июля 2020, 12:10 — REGNUM В Оболонском районе Киева в ночь на 15 июля обнаружили убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины. 5

Энергетика Цены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу С 1 августа ограничения будут ослаблены почти на 2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, но реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет меньше согласованного объема. 9

Происшествия Женщина получила сильные ожоги при взрыве в квартире в Петербурге Женщина получила 70% ожогов тела в результате взрыва в квартире, расположенной на первом этаже одного из домов на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге. 15

Общество Журналистка New York Times уволилась из-за травли со стороны коллег Журналистка и редактор отдела мнений в New York Times Бэри Вайсс уволилась из газеты, объяснив это травлей со стороны коллег и нетерпимостью редакции к альтернативному мнению.

Политика Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней. 698