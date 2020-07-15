Происшествия

Газета.RuГазета.RuГолунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его экс-полицейским

Журналист Иван Голунов подал гражданский иск к пятерым бывшим полицейским в рамках дела о подброшенных ему наркотиках. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Голунова Сергея Бадамшина.
Читать в источнике
Комментировать230
с чего всё началось
Журналист «Медузы» Иван Голунов подал иск на пять миллионов рублей к пятерым бывшим полицейским, которые задерживали его по делу о наркотиках в июне 2019 года, пишет
 издание.
Дождь07:01

Подробнее о событии

Голунов подал иск на 5 млн руб. к задержавшим его экс-полицейским

РБК08:33

Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его экс-полицейским

Газета.Ru07:38

Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его полицейским

RT на русском07:28

Голунов подал иск на пять миллионов рублей к экс-полицейским

РИА Новости07:32

Голунов подал иск на 5 млн рублей к пятерым задержавшим его полицейским

ТАСС07:31

Иван Голунов подал иск к полицейским на 5 млн рублей

Коммерсантъ07:37

Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его полицейским

Интерфакс07:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 14:45, Ашберн
Политика

США ввели санкции против связанных с Пригожиным людей и компаний

Минфин США внес в санкционный список трех физических лиц и пять компаний, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.
РБК 14:30
12
Экономика

В России из-за пандемии может закрыться 25% торговых центров

Уже к осени в России могут окончательно закрыться 25% от всех торговых центров, работавших до начала пандемии коронавирусной инфекции.
Городовой вчера в 01:44
1,1K
Общество

В Москве на акции против поправок в Конституцию начались задержания

Сотрудники полиции в Москве начали задерживать участников акции против поправок в Конституцию, передает корреспондент РБК.
РБК 14:31
1,4K
Футбол

Арбитр отменил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ахматом»

В матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) арбитр Алексей Сухой отменил назначенный в ворота «Ахмата» пенальти после просмотра повтора.
RT на русском 11:43
Политика

В Nord Stream 2 AG отреагировали на угрозы США ввести санкции

Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта "Северный поток — 2", прокомментировала угрозы Госдепа ввести санкции против задействованных в строительстве газопровода компаний.
Газета.Ru 13:44
32
Политика

В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:39
355
Общество

У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб

Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
182
Шоу-бизнес

Актриса Любовь Толкалина объявила о разрыве с возлюбленным

Актриса Любовь Толкалина в интервью 7days.ru рассказала, что она рассталась с композитором из Великобритании Саймоном Бассом.
Московский Комсомолец 07:53
1
Общество

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19

Организации и ИП, занятые в пострадавших от пандемии коронавируса отраслях, а также социально ориентированные НКО, отвечающие определенным условиям, могут с 15 июля подать заявление для получения субсидии на профилактику COVID-19.
Российская газета 09:53
2
Общество

РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения

Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
1,3K
Шоу-бизнес

Опубликовано фото постройневшей экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой

Бывшая чиновница Минобороны РФ и экс-фигурантка дела о хищениях в «Оборонсервисе» Евгения Васильева впервые за долгое время выложила в соцсети собственное фото.
Росбалт 08:48
7
Шоу-бизнес

Популярный актер сериала «Великолепный век» стал отцом

Rusturkey.com 01:07
Происшествия

В Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки

REGNUM 06:23
318
Армия и оружие

Глава Минобороны Эстонии призвал новобранцев защищать страну от России

Министр напомнил, что в 1918–1920 годах «желание свободы победило численно значительно превосходящие русские войска» и эстонской армии удалось отбросить вторгшиеся в страну части Красной армии.
РБК 12:08
161
Политика

Президент Польши оценил звонок российских пранкеров

Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости 09:44
711
Экономика

Российские семьи получили выплаты на детей на сумму 555 млрд рублей

Как сообщало ИА REGNUM, о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка президент Владимир Путин объявил в мае в обращении к гражданам страны.
REGNUM 05:14
113
Политика

В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков провел конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о несанкционированных акциях в Хабаровском крае.
РИА Новости вчера в 06:48
4,9K
Общество

В Госдуме предложили платить гражданам за найденную просрочку

В Госдуме предложили платить гражданам за найденную просрочку. С инициативой выступил депутат Василий Власов, пишет RT.
Piter.tv 02:28
197
Общество

Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году

Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС 03:12
42
Происшествия

В Киеве нашли убитым следователя СБУ по особо важным делам

Киев, 15 июля 2020, 12:10 — REGNUM В Оболонском районе Киева в ночь на 15 июля обнаружили убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины.
REGNUM 05:10
5
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна сделала операцию и похудела

Дни.ру 04:07
4
Энергетика

Цены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу

С 1 августа ограничения будут ослаблены почти на 2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, но реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет меньше согласованного объема.
РБК 11:22
9
Происшествия

Женщина получила сильные ожоги при взрыве в квартире в Петербурге

Женщина получила 70% ожогов тела в результате взрыва в квартире, расположенной на первом этаже одного из домов на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге.
Известия 03:17
15
Общество

Журналистка New York Times уволилась из-за травли со стороны коллег

Журналистка и редактор отдела мнений в New York Times Бэри Вайсс уволилась из газеты, объяснив это травлей со стороны коллег и нетерпимостью редакции к альтернативному мнению.
РИА Новости 13:33
Происшествия

Появились первые фото с борта сгоревшего десантного корабля ВМС США

В интернете появились первые фотоснимки, сделанные на борту американского десантного корабля Bonhomme Richard после пожара.
Российская газета 04:29
25
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира

Газета.Ru 13 июля в 17:02
214
Авто

Льготными автокредитами воспользовались 85 тыс. россиян с начала года

Более 85 тысяч наших соотечественников воспользовались госпрограммами льготного автомобильного кредитования "Первый/Семейный автомобиль" с начала текущего года.
Новые автомобили 10:25
17
Политика

Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости 06:04
698
Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
27
Культура

Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в налоговый кодекс

Как уточнили в пресс-службе, этот закон предусматривает освобождение от налога на прибыль предприятий и НДФЛ культурных грантов, предоставленных для проектов и программ в сфере культуры, туризма и в секторе креативных индустрий.
РИА Новости 13:49
2
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Иван Голунов
Российский журналист
Российский журналист-расследователь. Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза», ранее публиковался в «Ведомостях», российском Forbes, РБК и других СМИ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное