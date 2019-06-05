Задержанный летом полицией за мнимое покушение на сбыт наркотиков журналист Иван Голунов пришел в суд на заседание по жалобе на действия следователей. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщает издание Baza. Голунов пришел в бронежилете, его сопровождают два сотрудника спецслужбы.

Голунов пришел в суд в бронежилете

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