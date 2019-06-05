Происшествия
Lenta.ruГолунов пришел в суд в бронежилете
Задержанный летом полицией за мнимое покушение на сбыт наркотиков журналист Иван Голунов пришел в суд на заседание по жалобе на действия следователей. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщает издание Baza. Голунов пришел в бронежилете, его сопровождают два сотрудника спецслужбы.
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«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
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После смерти аль-Багдади ИГ выбрало нового лидера
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