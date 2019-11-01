Происшествия
РБКГолунов пришел в суд в бронежилете
Журналист Иван Голунов пришел в Басманный суд Москвы в бронежилете и в сопровождении охраны из сотрудников ФСБ. Адвокат Голунова Сергей Бадамшин сообщил РБК, что это меры защиты.
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Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за последние месяцы появился перед журналистами
Супруг актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев, впервые с момента объявления о тяжелом онкологическом заболевании жены, появился на пресс-конференции.
Московский Комсомолец 06:38
Общество
Бизнес предложил амнистию для выходящих из тени
Представители предпринимательского сообщества отметили, что не стоит «чересчур жестко относиться к тому бизнесу, который вышел из тени, но который формально нужно проверять по прошлым грехам».
РБК 02:04
Шоу-бизнес
В депрессию впала дочь Любови Успенской после четвертой операции
Privet-Rostov.ru 01:11
Авто
Изменение спроса на кроссоверы планирует Nissan
В компании Nissan считают, что суперпопулярные ныне кроссоверы вскоре уйдут в прошлое.
Letnews.ru вчера в 13:23
Происшествия
Торговые ряды горят во Владимирской области
Торговые ряды горят в Петушках Владимирской области, погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС в пятницу.
ТАСС 06:03
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
Российская газета 05:41
Игры
В Epic Games Store появятся отзывы критиков
Отзывы покупателей в EGS не появятся — компания не хочет, чтобы пользователи массово занижали оценки играм в ее магазине.
CyberSport.ru 03:02
Армия и оружие
В ЛНР заявили о завершении отвода сил в Золотом
Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) завершила процесс отвода своих сил на линии соприкосновения в Золотом.
Известия 06:14
Политика
Госдеп заявил о причастности россиян к разжиганию противоречий в Чили
«Что касается России, то мы видим четкие признаки того, как люди используют в своих целях эти дебаты и искажают их с помощью злоупотребления троллингом в социальных медиа, стремясь усугубить раскол, разжечь конфликт», — цитирует его ТАСС.
Известия вчера в 21:59
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Общество
Что изменится в жизни смолян с 1 ноября
Разберемся, какие новые законы вступают в силу в России с 1 ноября 2019 года, что изменится в нашей жизни в следующем месяце.
Рабочий путь (г. Смоленск) вчера в 09:32
Политика
Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса
После завершения конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире телеканала "1+1".
РИА Новости 04:27
Театры
Серебренников номинирован на премию «Золотая маска»
ЗакC.Ру вчера в 05:30
Культура
Шинода из Linkin Park записал песню для российского фильма
Телеканал 360° 06:48
Футбол
Игнашевич: если «Торпедо» выйдет в РПЛ, то точно будет там играть
Московский футбольный клуб "Торпедо" будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), если выйдет в этот дивизион по спортивному принципу, заявил старший тренер "черно-белых" Сергей Игнашевич.
РИА Новости вчера в 15:20
Происшествия
Российский полицейский надругался над посетительницей кафе
В Красноярском крае замначальника отдела полиции задержали за насильственные действия над посетительницей кафе.
Lenta.ru 06:14
Технологии
В России начал работу видеосервис Apple
Rambler News Service 06:20
Авто
В России две модели Volkswagen стали доступнее
В России стали доступнее пикап Volkswagen Amarok и кроссовер Volkswagen Tiguan.
Автоновости дня 01:37
Транспорт
Одобрено строительство трассы Москва — Казань
По словам собеседников издания, строительство четырехполосной трассы разбили на этапы: из Москвы до Владимира и обход Казани планируется построить до конца 2024 года, а срединный участок — к 2027.
Lenta.ru вчера в 20:21
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° 30 октября в 06:20
Общество
Полковник ФСБ признал себя миллиардером
Обвиняемый в мошенничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал иск Генпрокуратуры и готов вернуть в государственную казну более шести миллиардов рублей, в основном деньгами.
Lenta.ru 07:04
Происшествия
Подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре арестовали
Суд арестовал подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России 1 ноября.
Известия 05:33
Игры
«Самая смелая игра Кодзимы». Журналисты оценили Death Stranding
Журналисты пишут, что Death Stranding — «самая смелая игра в карьере Хидэо Кодзимы», но отмечают, что её большой проблемой остается «слишком простой геймплей».
CyberSport.ru 03:50
Политика
В России появится инженерный центр для самолета CR929
Инженерный центр дальнемагистрального самолета CR929 будет создан в России с филиалом в Китае, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Российская газета 05:55
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Происшествия
Срочно: кассир из Башкирии Луиза Хайруллина признала свою вину
Прославившаяся на всю страну кассир банка Луиза Хайруллина, которую обвиняют в присвоении более 23 млн рублей, признала свою вину и начала сотрудничать со следствием.
ГТРК Башкортостан 05:55