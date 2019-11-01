Журналист Иван Голунов пришел в Басманный суд Москвы в бронежилете и в сопровождении охраны из сотрудников ФСБ. Адвокат Голунова Сергей Бадамшин сообщил РБК, что это меры защиты.

Голунов пришел в суд в бронежилете

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые за последние месяцы появился перед журналистами Супруг актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев, впервые с момента объявления о тяжелом онкологическом заболевании жены, появился на пресс-конференции.

Общество Бизнес предложил амнистию для выходящих из тени Представители предпринимательского сообщества отметили, что не стоит «чересчур жестко относиться к тому бизнесу, который вышел из тени, но который формально нужно проверять по прошлым грехам».

Авто Изменение спроса на кроссоверы планирует Nissan В компании Nissan считают, что суперпопулярные ныне кроссоверы вскоре уйдут в прошлое.

Происшествия Торговые ряды горят во Владимирской области Торговые ряды горят в Петушках Владимирской области, погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС в пятницу.

Игры В Epic Games Store появятся отзывы критиков Отзывы покупателей в EGS не появятся — компания не хочет, чтобы пользователи массово занижали оценки играм в ее магазине.

Армия и оружие В ЛНР заявили о завершении отвода сил в Золотом Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) завершила процесс отвода своих сил на линии соприкосновения в Золотом.

Политика Госдеп заявил о причастности россиян к разжиганию противоречий в Чили «Что касается России, то мы видим четкие признаки того, как люди используют в своих целях эти дебаты и искажают их с помощью злоупотребления троллингом в социальных медиа, стремясь усугубить раскол, разжечь конфликт», — цитирует его ТАСС.

Политика Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2» Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».

Общество Что изменится в жизни смолян с 1 ноября Разберемся, какие новые законы вступают в силу в России с 1 ноября 2019 года, что изменится в нашей жизни в следующем месяце.

Политика Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса После завершения конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире телеканала "1+1".

Футбол Игнашевич: если «Торпедо» выйдет в РПЛ, то точно будет там играть Московский футбольный клуб "Торпедо" будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), если выйдет в этот дивизион по спортивному принципу, заявил старший тренер "черно-белых" Сергей Игнашевич.

Происшествия Российский полицейский надругался над посетительницей кафе В Красноярском крае замначальника отдела полиции задержали за насильственные действия над посетительницей кафе.

Авто В России две модели Volkswagen стали доступнее В России стали доступнее пикап Volkswagen Amarok и кроссовер Volkswagen Tiguan.

Транспорт Одобрено строительство трассы Москва — Казань По словам собеседников издания, строительство четырехполосной трассы разбили на этапы: из Москвы до Владимира и обход Казани планируется построить до конца 2024 года, а срединный участок — к 2027.

Общество Полковник ФСБ признал себя миллиардером Обвиняемый в мошенничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал иск Генпрокуратуры и готов вернуть в государственную казну более шести миллиардов рублей, в основном деньгами.

Происшествия Подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре арестовали Суд арестовал подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России 1 ноября.

Игры «Самая смелая игра Кодзимы». Журналисты оценили Death Stranding Журналисты пишут, что Death Stranding — «самая смелая игра в карьере Хидэо Кодзимы», но отмечают, что её большой проблемой остается «слишком простой геймплей».

Политика В России появится инженерный центр для самолета CR929 Инженерный центр дальнемагистрального самолета CR929 будет создан в России с филиалом в Китае, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Экономика В Германии назвали рубль лучшей валютой Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.