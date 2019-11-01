Происшествия

РБКРБКГолунов пришел в суд в бронежилете

Журналист Иван Голунов пришел в Басманный суд Москвы в бронежилете и в сопровождении охраны из сотрудников ФСБ. Адвокат Голунова Сергей Бадамшин сообщил РБК, что это меры защиты.
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Голунов пришел в суд в бронежилете

РБК07:00

Суд потребовал предоставить засекреченные материалы СКР по делу Голунова

Говорит Москва05:00

Голунов пришёл в суд в бронежилете и с людьми в масках

News.ru06:14

Иван Голунов пришел в Басманный суд в бронежилете

Интерфакс05:32

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ТАСС05:37

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Иван Голунов
Российский журналист
Российский журналист-расследователь. Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза», ранее публиковался в «Ведомостях», российском Forbes, РБК и других СМИ.
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