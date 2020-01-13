Происшествия

RT на русскомRT на русскомГолунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией

Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Сергей Бадамшин. По его словам, журналиста вызвали на допрос в Следственный комитет 20 января.
Читать в источнике
Комментировать251
с чего всё началось
Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса («превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»), следует из уведомления Следственного комитета, фотографию которого Иван Голунов опубликовал
 в своем Telegram-канале.
Forbesвчера в 09:01

Подробнее о событии

Голунова признали потерпевшим по делу о его задержании

Интерфакс07:40

Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией

ТАСС07:48

Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий полицейскими

Коммерсантъ07:55

Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицейскими

РБК07:39

Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий при его задержании

Дождь07:31

Иван Голунов признан потерпевшим по делу против экс-полицейских

Национальная служба новостей08:03

Журналиста Ивана Голунова признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками МВД

Эхо Москвы08:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:26, Ашберн
Политика

В Иране прошли аресты причастных к крушению украинского самолета

РИА Новости 02:55
Происшествия

Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

Вести.Ru 08:42
Происшествия

В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев

В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
РБК 07:01
Происшествия

Полиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни

Lenta.ru 07:23
Армия и оружие

СМИ сообщили о подготовке Хафтара к очередному наступлению на Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара стягивает свои силы на юг от Триполи, сообщает RT.
Москва 24 09:11
Хоккей

Овечкин обогнал Селянне в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Lenta.ru 01:32
Футбол

Карпин рассказал, насколько Федун вовлечён в работу «Спартака»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин, в настоящее время возглавляющий «Ростов», заявил, что вся деятельность столичного клуба контролируется собственником — Леонидом Федуном.
RT на русском 08:49
Политика

В Иране прокомментировали запуск механизма разрешения споров по СВПД

Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.
РИА Новости 09:18
Политика

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 08:33
Происшествия

Журналист из Испании погиб после падения из окна дома в Москве

ТАСС 01:53
Происшествия

В Казани выписали 14 штрафов за съемки клипа на песню Тимати

В Казани компания молодых людей на пяти иномарках устроила затор ради съемок клипа на песню Тимати.
Российская газета 08:34
Политика

НАТО разбомбила государственность Ливии, подчеркнул Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ливийскую государственность разбомбил Североатлантический альянс в 2011 году.
Народные новости 02:35
Энергетика

Минск направил предложения о покупке нефти ряду стран

Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика направила на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии предложения о покупке нефти.
Газета.Ru 09:02
Шоу-бизнес

Влад Топалов перенес две операции с начала года

Певец Влад Топалов у себя в Instagram рассказал, что с начала 2020 года перенес две операции.
Газета.Ru 08:28
Армия и оружие

В Астраханской области прошли первые стрельбы из ЗРК С-350 «Витязь»

RT на русском 09:21
Шоу-бизнес

Федор Смолов собирается жениться на внучке Бориса Ельцина

Футболист Федор Смолов намерен жениться: как сообщает издание 7days, его избранница - 17-летняя внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева.
Газета.Ru 08:15
Авто

Продажи автомобилей в России упали по итогам 2019 года

В 2019 г. в России было продано 1 759 532 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 2,3% (41,1 тыс. ед.) меньше, чем в 2018 году.
AutoNews 05:35
Общество

Жители России чувствуют себя счастливыми дольше, чем американцы

Учёные из Дартмутского колледжа в Нью-Гэмпшире выяснили, в каком возрасте люди чувствуют себя наиболее несчастными.
News.ru вчера в 14:32
Политика

Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине

После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись.
РБК 00:06
Общество

В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
REGNUM вчера в 17:32
Гаджеты

Xiaomi предложила дизайн смартфона с семью выдвижными камерами

В другом варианте в задней части выдвижного блока расположатся три датчика изображения.
3DNews 05:10
Финансы

Рубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов

Доллар слегка снижается, евро незначительно повышается на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль почти не изменился к бивалютной корзине на фоне стабильной ситуации на рынке нефти.
Интерфакс 02:27
Шоу-бизнес

Сестра Ольги Бузовой закрыла салон красоты Buna Beauty Bar

Сестра телеведущей Ольги Бузовой закрыла салон красоты Buna Beauty Bar из-за отсутствия взаимопонимания с партнёром по бизнесу.
Актуальные Новости 08:19
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Кино

Список номинантов на «Оскар-2020» появился в сети

СМИ опубликовали список фильмов, которые будут бороться за звание лучшего в рамках кинопремии «Оскар».
Политическая Экспертиза вчера в 11:04
Авто

Chevrolet Corvette в третий раз становится лучшим авто года в США

Corvette, обогнавший по показателям Toyota Supra и Hyundai Sonata, стал обладателем титула авто года в 3-й раз в своей истории — ранее данная модель становилась победителем в 1998 и 2014 годах.
Тарантас Ньюс вчера в 13:55
Общество

Кудрин оценил объемы коррупции в России в триллионы рублей

Ущерб от коррупции в России может измеряться триллионами рублей.
РБК 01:52
Политика

Зеленский поставил свою жену на должность вместо жены Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил свою жену Елену Зеленскую в состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мыстецкий арсенал» («Художественный арсенал»), при этом супруга бывшего главы государства Петра Порошенко покинула этот совет.
Взгляд.ру вчера в 11:29
Шоу-бизнес

Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
WomanHit.ru вчера в 06:03
Автоспорт

Экипаж Каргинова выиграл девятый этап «Дакара» в категории грузовиков

Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под руководством Андрея Каргинова выиграл девятый этап ралли-рейда "Дакар" в категории грузовиков.
РЕН ТВ 08:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Иван Голунов
Российский журналист
Российский журналист-расследователь. Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза», ранее публиковался в «Ведомостях», российском Forbes, РБК и других СМИ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное