Происшествия
RT на русскомГолунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией
Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Сергей Бадамшин. По его словам, журналиста вызвали на допрос в Следственный комитет 20 января.
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с чего всё началось
Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса («превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»), следует из уведомления Следственного комитета, фотографию которого Иван Голунов опубликовал в своем Telegram-канале.Forbesвчера в 09:01
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