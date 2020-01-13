с чего всё началось

Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Сергей Бадамшин. По его словам, журналиста вызвали на допрос в Следственный комитет 20 января.

Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией

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