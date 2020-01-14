Происшествия

RT на русскомRT на русскомГолунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией

Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Сергей Бадамшин. По его словам, журналиста вызвали на допрос в Следственный комитет 20 января.
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Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса («превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»), следует из уведомления Следственного комитета, фотографию которого Иван Голунов опубликовал
 в своем Telegram-канале.
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Иван Голунов
Российский журналист
Российский журналист-расследователь. Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза», ранее публиковался в «Ведомостях», российском Forbes, РБК и других СМИ.
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