Происшествия

RT на русскомRT на русскомГолунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией

Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Сергей Бадамшин. По его словам, журналиста вызвали на допрос в Следственный комитет 20 января.
Читать в источнике
Комментировать253
с чего всё началось
Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса («превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»), следует из уведомления Следственного комитета, фотографию которого Иван Голунов опубликовал
 в своем Telegram-канале.
Forbesвчера в 09:01

Подробнее о событии

Голунова признали потерпевшим по делу о его задержании

Интерфакс07:40

Признанный потерпевшим Голунов пообещал изменить систему в МВД

Национальная служба новостей09:47

Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицейскими

РБК07:39

Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий полицейскими

Коммерсантъ07:55

Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией

ТАСС07:48

Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий при его задержании

Дождь07:31

Журналиста Ивана Голунова признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками МВД

Эхо Москвы08:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 10:54, Ашберн
Общество

В социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой. Внимание на это обратили интернет-пользователи.
Коммерсантъ 09:40
Политика

В Госдуме оценили идею литовского депутата отмечать день взятия Москвы

Ранее депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году.
РИА Новости 09:25
Общество

Boeing назвал идиотами обратившихся за обучением сотрудников Lion Air

Сотрудники Boeing в переписке между собой не стеснялись в выражениях по поводу покупателей лайнеров модели 737 MAX, просивших о переобучении летчиков.
РБК 10:44
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку нижнего белья

Известия 10:48
Энергетика

В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости 09:02
Экономика

Рост акций «РусГидро» превысил 11%

Акции «РусГидро» на Мосбирже выросли более чем на 11% на фоне информации о преобразовании активов компании на Дальнем Востоке.
Коммерсантъ 06:32
Происшествия

Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной

РИА Новости 01:02
Происшествия

Пьяный воронежец устроил поножовщину в крымском поезде

Уроженец Воронежской области в Крыму ранил ножом двух пассажиров поезда – девушку 18 лет и парня 22 лет, сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте во вторник, 14 января.
Вести Воронеж 08:31
Общество

Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
RT на русском 09:06
Армия и оружие

В Астраханской области прошли первые стрельбы из ЗРК С-350 «Витязь»

RT на русском 09:21
Хоккей

Овечкин обогнал Селянне в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Lenta.ru 01:32
Политика

Зеленского заподозрили в тайных переговорах с Россией на курорте

Фракция партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заподозрила нынешнего лидера страны Владимира Зеленского в тайных переговорах с Россией во время его поездки на курорт в Оман в начале января.
Lenta.ru 10:26
Кино

Актер из «Звездных войн» может сняться во втором сезоне «Ведьмака»

Первый сезон сериала «Ведьмак» подошел к концу, второй уже начали снимать, а фанаты тем временем продолжают поднимать тему с идеальной ролью для Марка Хэмилла, который успешно играл Люка Скайуокера в «Звездных войнах».
Телепрограмма 05:56
Футбол

«Барселона» объявила об увольнении Вальверде

«Барселона» на своем официальном сайте объявила об увольнении главного тренера команды Эрнесто Вальверде.
Спорт-Экспресс вчера в 17:21
Политика

Кудрин назвал ограничение числа президентских сроков рациональным

Возможное ограничение числа президентских сроков до двух является рациональной мерой, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью «РИА Новости».
Коммерсантъ 02:33
Политика

Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии в Москве

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии с главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем.
Lenta.ru 00:30
Политика

Израильский МИД осудил героизацию убийц евреев на Украине

Израильский МИД осудил прославление ответственных за убийства евреев на Украине и подчеркнул, что память о холокосте не может быть внутренним делом страны.
РИА Новости 09:48
Экономика

Morgan Stanley оценил шансы Сбербанка на трансформацию Рунета

Ежегодно Сбербанк генерирует около 650 млрд руб. в капитал первого уровня (4,1 трлн руб. на 30 сентября 2019 года, в том числе включает нераспределенную прибыль), отмечают эксперты: если банк станет направлять на дивиденды 50% прибыли, у него будет оставаться около 200 млрд руб. в год, которые он сможет либо направлять в капитал, либо вкладывать в нефинансовые активы.
РБК 01:00
Общество

В РЖД предложили удвоить штрафы для пьющих и курящих в поездах

РЖД предлагают вдвое увеличить штрафы за административные правонарушения в поездах, в частности, курение в неустановленных местах, потребление алкоголя и появление в состоянии опьянения, сообщил замгендиректора компании Дмитрий Пегов, представляя презентацию на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству.
РИА Новости 09:56
Футбол

Легенда турецкого футбола работает в такси после критики Эрдогана

RT на русском вчера в 10:52
Экономика

«Ростелеком» приобрел 18% Фонда развития интернет-инициатив

Дочерняя компания «Ростелекома» «Баштелекоминвест» получил 18,36% Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) — «ФРИИ инвест», сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на данные СПАРК.
Коммерсантъ 09:22
Футбол

ЦСКА хочет арендовать нападающего «Уотфорда» Саксесса

Чемпионат вчера в 10:29
Происшествия

Пассажирка поезда Симферополь — Москва выбросила из купе грудную дочь

РБК 07:45
Происшествия

Из квартиры уборщицы в Челябинске вывезли четыре самосвала мусора

Lenta.ru 03:16
Происшествия

РБК: в Москве задержан бывший директор центра ядерной медицины

Обновлено в 17:31 Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина задержали по подозрению в создании организованной преступной группировки.
BFM.ru 06:33
Политика

Президент Эстонии обвинила Россию в непредсказуемости

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд обвинила Россию в несерьезном отношении к взятым на себя международным обязательствам.
Lenta.ru 03:45
Происшествия

Модель Ксения Пунтус находится в реанимации

Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
РИА Новости 12 января в 11:20
Происшествия

Полиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни

Lenta.ru 07:23
Общество

Аналитики подсчитали среднюю зарплату в России за 2019 год

Средняя зарплата в России в 2019 году составила почти 37,9 тыс. рублей и выросла на 6% по сравнению с 2018-м.
Известия 00:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Иван Голунов
Российский журналист
Российский журналист-расследователь. Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза», ранее публиковался в «Ведомостях», российском Forbes, РБК и других СМИ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное