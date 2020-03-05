Происшествия
Газета.RuГолунова направляют на психиатрическую экспертизу
Журналист Иван Голунов заявил, что следствие направляет его на психиатрическую экспертизу. Об этом он рассказал "Интерфаксу". По его словам, он получил от СК направление на прохождение экспертизы, которая покажет его адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
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с чего всё началось
Как сообщает издание Baza в своем Telegram-канале, на данной процедуре настояло руководство Следственного комитета после того, как стало известно, что в детстве Голунов наблюдался у психиатра.Lenta.ru07:14
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