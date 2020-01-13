Происшествия
ИзвестияГолунова признали потерпевшим по делу о превышении полицией полномочий
Журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Об этом во вторник, 14 января, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
Читать в источнике
Оценить285
с чего всё началось
Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса («превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»), следует из уведомления Следственного комитета, фотографию которого Иван Голунов опубликовал в своем Telegram-канале.Forbesвчера в 09:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 12:28, Ашберн
Политика
На Украине расследуют дело против Порошенко и администрации Обамы
По решению суда будет проведено расследование дела о захвате власти и разграблении госбюджета страны и средств международной финансовой помощи администрацией Обамы в сговоре в Порошенко, отметил Кузьмин.
Происшествия
Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным
В мордовской исправительной колонии номер 5 выясняют обстоятельства драки между двумя заключенными.
Политика
Около 500 тысяч украинцев получили гражданство России в 2019 году
В 2019 году около 500 тыс. украинцев получили российское гражданство.
Политика
В Иране прошли аресты причастных к крушению украинского самолета
В Иране арестовали несколько человек по делу о крушении украинского самолета, сообщил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Политика
Завтра дело об импичменте Трампу передадут в сенат
Палата представителей передаст 15 января в сенат дело об импичменте президенту Дональду Трампу, заявил журналистам один из руководителей фракции демократов в палате Хаким Джеффрис.
Футбол
Кике Сетьен сменил Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»
Общество
Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
Политика
В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США
Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Общество
СК предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
Думаю, вам известно о расследовании уголовного дела в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева.
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Происшествия
В Крыму пассажир из Воронежа устроил поножовщину в поезде
В Крыму два пассажира поезда дальнего следования Санкт-Петербург - Севастополь пострадали от поножовщины, устроенной 61-летним уроженцем Воронежской области.
Политика
МИД Израиля осудил прославление на Украине идеологов антисемитизма
Министерство иностранных дел Израиля осудило публичное прославление на Украине лиц, ответственных за убийства евреев во время Холокоста и погромов, и подчеркнуло, что прославление антисемитов не может представляться как "внутренняя проблема" какой-либо страны.
Футбол
Видео: реакция команды 3-го дивизиона, узнавшей о матче с «Реалом» в Кубке Испании
Игроки клуба третьего испанского дивизиона «Унионистас де Саламанка» обрадовались, узнав, что в 1/16 финала Кубка Испании сыграют с мадридским „Реалом“.
Политика
МИД прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД
В Москве прокомментировали решение стран "евротройки" запустить механизм по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
Российские пользователи «ВКонтакте» сообщают о сбоях в работе социальной сети.
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Футбол
Валерий Газзаев – о возможном расширении РПЛ: В Европе играют через два дня на третий. Их что, другая мать родила?
В Испании, Италии, Англии играют чуть ли не через два на третий.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Общество
Суд обязал Telegram раскрыть информацию о банковских операциях
Окружной суд южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram раскрыть до 26 февраля информацию по банковским операциям по запросу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Хоккей
«Ак Барс» в Хабаровске выиграл по буллитам
Здоровье
Минздрав РФ опроверг лишение пенсионеров высокотехнологичной медпомощи
Минздрав опроверг отказ от предоставления высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) пожилым людям, 12 января сообщила пресс-служба ведомства.
Здоровье
Ромашковый чай назван полезным людям с диабетом
Как сообщает ToDay News Ufa, мы говорим о ромашковом чае. Издревле, этот напиток известен сахаропонижающими свойствами.
Авто
В Сети продают «Волгу» ГАЗ-3102 за 5 млн рублей
Как пишет издание «Wroom» пробег автомобиля составляет всего 10 км. Напомним, что модель «Волга» ГАЗ-3102 начали выпускать в 1982 году.