Происшествия

ИзвестияИзвестияГолунова признали потерпевшим по делу о превышении полицией полномочий

Журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Об этом во вторник, 14 января, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
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Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса («превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»), следует из уведомления Следственного комитета, фотографию которого Иван Голунов опубликовал
 в своем Telegram-канале.
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Иван Голунов
Российский журналист
Российский журналист-расследователь. Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза», ранее публиковался в «Ведомостях», российском Forbes, РБК и других СМИ.
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