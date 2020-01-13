с чего всё началось

Журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Об этом во вторник, 14 января, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полицией полномочий

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