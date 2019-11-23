РПЛ

РИА НовостиРИА Новости«Зенит» обыграл «Рубин» в матче чемпионата России

Рубин — Зенит
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Центральный»
8′
Сердар Азмун
Олег Данченко
51′
54′
Себастьян Дриусси
Олег Данченко
Хвича Кварацхелия
59′
Егор Сорокин
61′
62′
Вячеслав Караваев
Евгений Марков
66′
75′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
Николай Поярков
Виталий Денисов
78′
79′
Артем Дзюба
Игорь Коновалов
82′
Евгений Марков
Видар Орн Кьяртанссон
82′
87′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Футболисты "Зенита" из Санкт-Петербурга обыграли казанский "Рубин" в матче чемпионата России. "Зенит" выиграл в Казани в матче 17-го тура Российской премьер-лиги со счетом 2:1. Голы у победителей забили Сердар Азмун (8-я минута) и Артем Дзюба (79-я), у "Рубина" отличился Евгений Марков (66-я).
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