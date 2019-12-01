Футбол
РИА НовостиГолы Караева и Шкурина принесли ЦСКА победу над «Ориуэлой»
Встреча, прошедшая в Кампоаморе, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Давид Караев (45-я минута) и Илья Шкурин (78-я).
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Общество
Синоптик предупредил о приближении арктических холодов к Москве
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о похолодании в Москве.
Общество
В Подмосковье 33-летняя женщина родила 11-го ребенка
Общество
В Симферополе вводят график подачи воды
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
Политика
Глава МИД Швеции посоветовала России вести «феминистическую политику»
В минувший вторник глава МИД Швеции прибыла с визитом в Россию. В ходе поездки она встретилась с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Общество
Роберта Паттинсона назвали самым красивым мужчиной в мире
Происшествия
Коронавирус обнаружили у 10 человек на круизном лайнере в Японии
Врачи обнаружили коронавирус у 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
Политика
National Interest назвал советские танки КВ катастрофой
Тяжелые советские танки КВ-1 и КВ-2 стали легкой добычей для войск гитлеровской Германии во время Второй мировой войны и не смогли остановить немецкие войска, пишет The National Interest.
Политика
На Украине ограничат зарплаты чиновникам
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению зарплат чиновников, сообщает телеканал "112 Украина".
Общество
В «Транснефти» огорчены ситуацией с поставками нефти в Белоруссию
Ситуация, которая сложилась вокруг поставок нефти в Белоруссию, выглядит удручающей.
Космос
NASA обнаружило в ионосфере Марса аномальные явления
Происшествия
Пенсионерка задушила подушкой слишком настойчивого ухажера
Как выяснили в полиции, смерть "кавалера" наступила в результате асфиксии. Предположительно, пенсионерка задушила своего соседа подушкой.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью
Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Армия и оружие
Эрдоган назвал атаку на турецких военных в Сирии «поворотным пунктом»
Атака на турецких военных со стороны сирийских правительственных сил стала поворотным моментом для Турции в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Армия и оружие
Москва встревожена размещением США ядерных зарядов на подлодках
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия встревожена размещением ядерных зарядов малой мощности на американских подлодках, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Боксер Кушиташвили заявил в суде, что никогда не употреблял наркотики
Финансы
Официальный курс евро на среду снизился на 67 копеек
Согласно официальному курсу, который установил ЦБ РФ, курс доллара уменьшился на 47,49 коп. и составил 63,4342 руб. В свою очередь, курс евро уменьшился на 66,56 коп.
Общество
Второй самолет доставил в Тюмень 64 эвакуированных из Уханя
Второй самолет ВКС РФ с 64 россиянами на борту прибыл в аэропорт "Рощино" в Тюмени из пораженного коронавирусом 2019-nCoV Уханя, сообщает Минобороны.
Культура
Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале
«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Футбол
Катарский телеканал сообщил о недопуске сборной России на ЧМ-2022
Обновлено в 14:56 Известный арабский спортивный телеканал BeIN Sports в своем официальном Twitter-аккаунте сообщил, что якобы Международное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Россию о запрете участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
Происшествия
Якутский «шаман» Габышев пожаловался в ЕСПЧ на арест своих сторонников
Самопровозглашенный "шаман" Александр Габышев подал в Европейский суд по правам человека жалобу из-за своего задержания полицейскими и ареста своих сторонников, сообщила РИА Новости один из его адвокатов Ольга Тимофеева.
Общество
Голикова назвала беспрецедентным рост цен на маски в аптеках
Некоторые аптеки беспрецедентно подняли цены на маски из-за ситуации с коронавирусом, сказала на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова.
Политика
Стало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»
США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2».
Политика
Пелоси разорвала текст речи Трампа в конгрессе
Транспорт
Власти Набережных Челнов вернут 190 лизинговых автобусов «КамАЗу»
Власти Набережных Челнов вернут лизинговой компании "КамАЗ" 190 взятых в аренду автобусов, которые компания пыталась отозвать через суд из-за долгов, мэр города поручил местному транспортному предприятию заключить мировое соглашение, сообщается на официальном сайте города.
Экономика
«Ведомости»: концессии исключили из законопроекта о защите инвестиций
Первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании в правительстве согласился вывести государственно-частные проекты из-под действия законопроекта о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщают «Ведомости» со ссылкой на троих федеральных чиновников и человека, близкого к одному из участников рабочей группы по доработке законопроекта.
Наука
Археологи нашли оружейный арсенал в генуэзской крепости в Балаклаве
В одной из башен генуэзской крепости Чембало в Балаклаве археологи обнаружили средневековый оружейный инвентарь.
Общество
В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами
Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.