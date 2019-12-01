Футбол

РИА НовостиРИА НовостиГолы Караева и Шкурина принесли ЦСКА победу над «Ориуэлой»

Встреча, прошедшая в Кампоаморе, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Давид Караев (45-я минута) и Илья Шкурин (78-я).
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Тороп выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч с «Ориуэлой»

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Голы Караева и Шкурина принесли ЦСКА победу в контрольном матче в Испании

Sport24.ru07:42

Голы Караева и Шкурина принесли ЦСКА победу над «Ориуэлом» в товарищеском матче

Матч ТВ07:50

Голы Караева и Шкурина принесли ЦСКА победу над «Ориуэлой»

РИА Новости08:02

ЦСКА справился с «Ориуэлой» в товарищеском матче

Bookmaker-ratings.ru07:49
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 08:11, Ашберн
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Синоптик предупредил о приближении арктических холодов к Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о похолодании в Москве.
RT на русском 01:43
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В Подмосковье 33-летняя женщина родила 11-го ребенка

РЕН ТВ вчера в 09:19
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В Симферополе вводят график подачи воды

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
REGNUM 03:05
Политика

Глава МИД Швеции посоветовала России вести «феминистическую политику»

В минувший вторник глава МИД Швеции прибыла с визитом в Россию. В ходе поездки она встретилась с российским коллегой Сергеем Лавровым.
РИА Новости 07:39
Общество

Роберта Паттинсона назвали самым красивым мужчиной в мире

РЕН ТВ вчера в 21:16
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Коронавирус обнаружили у 10 человек на круизном лайнере в Японии

Врачи обнаружили коронавирус у 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
РБК вчера в 20:26
Политика

National Interest назвал советские танки КВ катастрофой

Тяжелые советские танки КВ-1 и КВ-2 стали легкой добычей для войск гитлеровской Германии во время Второй мировой войны и не смогли остановить немецкие войска, пишет The National Interest.
Известия вчера в 20:09
Политика

На Украине ограничат зарплаты чиновникам

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению зарплат чиновников, сообщает телеканал "112 Украина".
Газета.Ru 02:50
Общество

В «Транснефти» огорчены ситуацией с поставками нефти в Белоруссию

Ситуация, которая сложилась вокруг поставок нефти в Белоруссию, выглядит удручающей.
Евразия Daily 05:51
Космос

NASA обнаружило в ионосфере Марса аномальные явления

Вечерний курьер вчера в 17:34
Происшествия

Пенсионерка задушила подушкой слишком настойчивого ухажера

Как выяснили в полиции, смерть "кавалера" наступила в результате асфиксии. Предположительно, пенсионерка задушила своего соседа подушкой.
Вести.Ru 05:55
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью

Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Газета.Ru вчера в 06:09
Армия и оружие

Эрдоган назвал атаку на турецких военных в Сирии «поворотным пунктом»

Атака на турецких военных со стороны сирийских правительственных сил стала поворотным моментом для Турции в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
РБК 06:52
Армия и оружие

Москва встревожена размещением США ядерных зарядов на подлодках

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия встревожена размещением ядерных зарядов малой мощности на американских подлодках, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:16
Происшествия

Боксер Кушиташвили заявил в суде, что никогда не употреблял наркотики

ТАСС 03 февраля в 08:25
Футбол

«Рубин» и «Балтика» намерены подписать Александра Кокорина

РБК 05:59
Финансы

Официальный курс евро на среду снизился на 67 копеек

Согласно официальному курсу, который установил ЦБ РФ, курс доллара уменьшился на 47,49 коп. и составил 63,4342 руб. В свою очередь, курс евро уменьшился на 66,56 коп.
Газета.Ru вчера в 05:23
Общество

Второй самолет доставил в Тюмень 64 эвакуированных из Уханя

Второй самолет ВКС РФ с 64 россиянами на борту прибыл в аэропорт "Рощино" в Тюмени из пораженного коронавирусом 2019-nCoV Уханя, сообщает Минобороны.
Газета.Ru 07:04
Культура

Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
ToDay News Ufa 03 февраля в 19:42
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Транспорт

В России захотели изменить правила использования шипованных шин

Lenta.ru 06:32
Футбол

Катарский телеканал сообщил о недопуске сборной России на ЧМ-2022

Обновлено в 14:56 Известный арабский спортивный телеканал BeIN Sports в своем официальном Twitter-аккаунте сообщил, что якобы Международное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Россию о запрете участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
BFM.ru 05:42
Происшествия

Якутский «шаман» Габышев пожаловался в ЕСПЧ на арест своих сторонников

Самопровозглашенный "шаман" Александр Габышев подал в Европейский суд по правам человека жалобу из-за своего задержания полицейскими и ареста своих сторонников, сообщила РИА Новости один из его адвокатов Ольга Тимофеева.
РИА Новости 07:44
Общество

Голикова назвала беспрецедентным рост цен на маски в аптеках

Некоторые аптеки беспрецедентно подняли цены на маски из-за ситуации с коронавирусом, сказала на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова.
ТАСС 08:09
Политика

Стало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»

США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2».
Lenta.ru вчера в 10:19
Политика

Пелоси разорвала текст речи Трампа в конгрессе

Газета.Ru 00:06
Транспорт

Власти Набережных Челнов вернут 190 лизинговых автобусов «КамАЗу»

Власти Набережных Челнов вернут лизинговой компании "КамАЗ" 190 взятых в аренду автобусов, которые компания пыталась отозвать через суд из-за долгов, мэр города поручил местному транспортному предприятию заключить мировое соглашение, сообщается на официальном сайте города.
ТАСС 07:56
Экономика

«Ведомости»: концессии исключили из законопроекта о защите инвестиций

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании в правительстве согласился вывести государственно-частные проекты из-под действия законопроекта о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщают «Ведомости» со ссылкой на троих федеральных чиновников и человека, близкого к одному из участников рабочей группы по доработке законопроекта.
Коммерсантъ вчера в 20:23
Наука

Археологи нашли оружейный арсенал в генуэзской крепости в Балаклаве

В одной из башен генуэзской крепости Чембало в Балаклаве археологи обнаружили средневековый оружейный инвентарь.
РИА Новости Крым вчера в 23:32
Общество

В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами

Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
РИА Новости 01:02
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