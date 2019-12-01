Встреча, прошедшая в Кампоаморе, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Давид Караев (45-я минута) и Илья Шкурин (78-я).

Голы Караева и Шкурина принесли ЦСКА победу над «Ориуэлой»

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