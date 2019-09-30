РПЛ
Bookmaker-ratings.ruГолы Мостового и Нобоа помогли «Сочи» обыграть «Ахмат»
В поединке 11-го тура чемпионата России «Сочи» на своем поле обыграл грозненский «Ахмат». Игра на стадионе "Фишт" закончилась победой хозяев со счетом 2:0. На 12-й минуте счет в матче открыл хавбек "Сочи" Андрей Мостовой.
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Нобоа - о мяче в ворота «Ахмата»: «Один из самых красивых голов в карьере». ВИДЕО
Sport.ruвчера в 17:59
Нобоа назвал свой гол в ворота «Ахмата» одним из трех самых красивых в карьере
Sport24.ruвчера в 15:51
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WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Ограничения затронут гаджеты, которые работают на операционных системах Android 2.3.7 и iOS 8. "В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время", - говорится в сообщении.
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Грету Тунберг пригласили в Госдуму
Депутат Госдумы Василий Власов решил пригласить шведскую экоактивистку Грету Тунберг на выступление в Госдуму перед российской молодежью.
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Кремль прокомментировал вызвавшее протест назначение бывшего главы ДНР
Lenta.ru вчера в 09:09
Театры
В Москве началось прощание с Марком Захаровым
Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет.
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Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
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Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми
На сей раз издание "Комсомольская правда" опубликовало первое видео издевательств "заботливого" отца над дочерьми.
Вести.Ru вчера в 08:25
Финансы
Ипотечные ставки в России в августе опустились ниже 10%
Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в августе 2019 года опустилась ниже 10% впервые с января, составив 9,9%, следует из сообщения ЦБ.
РИА Новости вчера в 09:09
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После жалоб легкоатлеток на ЧМ отказались от новых ракурсов съемки
Организаторы чемпионата мира перестали показывать снимки спортсменов, сделанные сзади и снизу после жалоб двух немецких легкоатлеток.
РБК 03:52
Происшествия
Суд заменил Павлу Устинову наказание
The Moscow Post вчера в 06:39
Армия и оружие
Минобороны показало видео пуска ракеты «Тополь-М»
Министерство обороны России опубликовало кадры учебно-боевого пуска твёрдотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Тополь-М" шахтного базирования с космодрома Плесецк.
Life.ru вчера в 13:03
Происшествия
В колонии Соликамска заключенные надругались над сокамерником
Осечкин сообщил, что избитый заключенный отказывался давать взятки, подписывать явки с повинной, сознаваясь в противозаконных действиях, которых не совершал, и оперативники колонии ИК-9 приказали опустить его.
Город342 вчера в 04:00
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Опубликовано новое стихотворение Лаврова
Российский МИД опубликовал на своей странице в фейсбуке новое стихотворение главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.
Газета.Ru 04:08
Общество
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Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ вчера в 14:41
Общество
В ДНР и ЛНР началась перепись населения
Донецкая и Луганская народные республики начали первую в своей истории перепись населения.
RT на русском 02:20
Общество
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Авто
Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации
Цена на новый Toyota RAV4 в самом доступном исполнении "Стандарт" с передним приводом, 2-литровым мотором и 6-скоростной МКП начинается от 1 756 000 рублей.
Российская газета 01:22
Культура
Коллектив «Ленкома» просит назначить худруком театра Марка Варшавера
Коллектив театра "Ленком" обратился к министру культуры России и департаменту культуры Москвы с просьбой назначить Марка Варшавера директором - худруком театра, сообщил РИА Новости глава общественного объединения "Столичный цех деятелей культуры" Лев Ланцман.
РИА Новости вчера в 13:01
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Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.
RT на русском 03:57
Происшествия
В отношении экс-министра соцполитики Красноярского края возбудили дело
В отношении экс-министра социальной политики Красноярского края Галины Пашиновой возбудили уголовное дело.
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В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн
От шельфового ледника Эймери в Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн.
РИА Новости 04:09
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Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян
Минфин внес в Госдуму проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
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RuNews24.ru вчера в 12:00
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве с октября по декабрь 2019 года 132 тыс. граждан России на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих ее по призыву.
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Huawei разрабатывает 5-нм чипсет Kirin 1000 для Mate 40
В начале сентября компания Huawei выпустила свой последний мобильный чипсет Kirin 990, созданный по 7-нм техпроцессу.
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