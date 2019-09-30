РПЛ

ProstoProSportProstoProSportГолы Мостового и Нобоа принесли «Сочи» победу над «Ахматом»

Футболисты «Сочи» в домашнем матче 11-го тура чемпионата России переиграли «Ахмат» из Грозного. Встреча, прошедшая в понедельник в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В их составе по мячу забили Андрей Мостовой и Кристиан Нобоа.
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