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ProstoProSportГолы Мостового и Нобоа принесли «Сочи» победу над «Ахматом»
Футболисты «Сочи» в домашнем матче 11-го тура чемпионата России переиграли «Ахмат» из Грозного. Встреча, прошедшая в понедельник в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В их составе по мячу забили Андрей Мостовой и Кристиан Нобоа.
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Пожар на плавбазе «Петр Житников» ликвидировали
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Глава комитета по финансам сената Чак Грассли и глава комитета по внутренней безопасности Рон Джонсон, представляющие Республиканскую партию США, обратились с письмом к генпрокурору страны Уильяму Барру, в котором просят расследовать связи с Украиной бывшего вице-президента Джо Байдена и бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
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Астрономы нашли способ засечь «невидимые» гелиевые вспышки звезд
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Штрафы для уклонистов от армии могут поднять в шесть раз
Бурдинский отметил, что тем не менее количество уклонистов в России снижается — с шести тысяч человек в 2014 году до 1,6 тысячи призывников сейчас.
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