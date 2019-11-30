Хоккей
Газета.RuГолы Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» победить «Тампу»
Вашингтон Кэпиталз—
Тампа-Бэй Лайтнинг
4 – 3
победа в овертайме
Хоккей, НХЛ
сегодня
|18:50
Брэйден Пойнт
|24:28
Михаил Сергачёв
Евгений Кузнецов
|25:17
|38:48
Александр Киллорн
Якуб Врана
|43:45
Александр Овечкин
|51:36
Дмитрий Орлов
|63:03
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Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Евгений Кузнецов, Якуб Врана, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов. У гостей шайбы забросили Брейден Пойнт, Михаил Сергачев и Алекс Киллорн.
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«Вашингтон Кэпиталз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: шансы команд оказались довольно близки
Bookmaker-ratings.ru10:21
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