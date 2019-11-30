Хоккей

Газета.RuГазета.RuГолы Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» победить «Тампу»

Вашингтон Кэпиталз
Тампа-Бэй Лайтнинг
4 – 3
победа в овертайме
Хоккей, НХЛ
сегодня
18:50
Брэйден Пойнт
24:28
Михаил Сергачёв
Евгений Кузнецов
25:17
38:48
Александр Киллорн
Якуб Врана
43:45
Александр Овечкин
51:36
Дмитрий Орлов
63:03
Показать детали
Скрыть
Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Евгений Кузнецов, Якуб Врана, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов. У гостей шайбы забросили Брейден Пойнт, Михаил Сергачев и Алекс Киллорн.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Мощь Овечкина и хит Кучерова. Топ-10 силовых приёмов хоккейного сезона

Life.ru05:51

«Вашингтон Кэпиталз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: шансы команд оказались довольно близки

Bookmaker-ratings.ru10:21

Орлов — первая звезда матча с «Тампой», Овечкин — третья

Спорт-Экспресс20:38

Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по голам в большинстве

Чемпионат21:07

Кузнецов, Овечкин и Орлов забили по голу в победном матче «Вашингтона» против «Тампы»

Матч ТВ19:53

Овечкин уделал великого канадца по количеству бросков в НХЛ. 5365 — новое достижение Ови

Sport24.ru21:01

«Вашингтон Кэпиталз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг»: прогноз на матч регулярного сезона НХЛ 19/20

ODDS.ruвчера в 14:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 21:28, Ашберн
Шоу-бизнес

Пугачева рассказала об отношении к зрителям и сцене

Политическая Экспертиза 18:00
Политика

Медведев распорядился о создании российского аналога Википедии

5 ноября президент Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку заявил, что «Википедию» в России лучше заменить новой Большой российской энциклопедией, созданной в электронном виде.
Взгляд.ру 12:40
Футбол

«Арсенал» объявил об увольнении Эмери

Испанский специалист Унаи Эмери отправлен в отставку с поста главного тренера «Арсенала».
Матч ТВ 05:15
Происшествия

Установлена личность устроившего теракт на Лондонском мосту

Британская полиция установила личность мужчины, устроившего теракт на Лондонском мосту.
Газета.Ru 17:23
Музыка

Группа «Время и Стекло» отменила концерт во Львове из-за националистов

Концерт должен был состояться 5 декабря.
Говорит Москва 09:26
Политика

«Нафтогаз» сообщил о проблемах со взысканием долгов с Газпрома

Украинская компания «Нафтогаз» сообщила, что не может добиться взыскания компенсации с Газпрома по решению Стокгольмского арбитража.
iReactor 16:02
Политика

Навальный и депутат от КПРФ провели встречу в Мосгордуме

В ходе встречи с Шуваловой Навальный высказался за то, что-бы такой круглый стол все-таки провести и сделать это мероприятие еще более масштабным.
Московский Комсомолец 06:01
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке

Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
REGNUM 17:39
Происшествия

Девушка умерла в отделе полиции Оренбурга

В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения. Следственные органы уже начали проверку.
Реальное время 01:57
Политика

В Севастополе россиянку арестовали за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники спецслужб задержали в Севастополе гражданку России по подозрению в государственной измене, сообщили в ФСБ.
РИА Новости 04:59
Происшествия

Все пострадавшие при нападении в Гааге оказались несовершеннолетними

Сообщалось, что мужчина с ножом напал на прохожих на одной из нидерландских улиц, в результате пострадали несколько человек.
Lenta.ru 19:03
Единоборства

Поединок Конора МакГрегора и Дональда Серроне подтвержден официально

FightTime.ru вчера в 16:06
Происшествия

СМИ сообщили детали дела о самоубийстве сотрудницы МВД в Сочи

Причиной самоубийства следователя Марии Клочковой могли стать насмешки коллег, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 08:10
Биатлон

Кубок мира по биатлону стартует в Эстерсунде 30 ноября

Телеканал Санкт-Петербург 07:35
Общество

Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в «поджоге лесов» Амазонии

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера Леонардо Ди Каприо в спонсировании неправительственных организаций (НПО), которые предположительно устраивают лесные пожары в Амазонии.
РБК 19:41
Шоу-бизнес

Соседов: у Ротару есть серьёзные покровители в российской власти

Не нужно быть большим оракулом, чтобы не понимать, что у Ротару в России есть серьёзные покровители во власти.
News.ru вчера в 01:18
Армия и оружие

Армия Сирии отбила атаку боевиков «Джабхат ан-Нусры» в Идлибе

Правительственная армия Сирии отбила атаку боевиков террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* на востоке провинции Идлиб.
RT на русском 19:53
Происшествия

Судно с россиянами на борту задержано в Британии

Судно под флагом Нигерии перегонялось в Сенегал, на борту находятся российские моряки, в том числе девять человек из Крыма.
Lenta.ru 17:38
Политика

Миллионер предрек Украине гибель из-за газа

Природный газ стал инструментом, "растлившим" Украину, он может стать причиной гибели страны.
РИА Новости 16:34
Политика

Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации армии в ходе встречи с работниками транспортной отрасли.
Коммерсантъ 20:06
Происшествия

Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят

В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
РБК 05:27
Космос

Россия и Беларусь расширят группировку спутников на орбите

Проект находится на стадии согласования Беларусь и России подготовили проект по расширению группировки спутников дистанционного зондирования Земли.
Союзное Вече 05:32
Происшествия

Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
РИА Новости 20:50
Политика

Исландия пригласила Путина на саммит Арктического совета в 2020 году

Исландия планирует провести саммит Арктического совета на уровне глав государств в 2020 году, на форум приглашен президент России Владимир Путин.
Известия 20:35
Технологии

Древние 7000-летние сооружения раскопаны в Польше

7000-летние сооружения старше Великой Пирамиды Гизы, каким-то образом оставались без внимания в течение многих веков, пока исследователи не заметили их очертания.
ГЛАС.RU 11:23
Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского участника шоу «Кто против» на канале «Россия 1» Кирилла Животовского выгнали из студии после слов об антисемитизме, которые ведущий Дмитрий Куликов посчитал оскорбительными.
RT на русском 14:10
Армия и оружие

Российские патрульные «Тигры» вышли на новый маршрут в Сирии

Российская военная полиция провела патрулирование по новому маршруту около города Кобани на севере Сирии.
РЕН ТВ 21:22
Общество

Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов

Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
РБК 08:12
Происшествия

Суд в Киеве арестовал «крестного отца контрабанды» Альперина

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бизнесмена Вадима Альперина, которого президент Владимир Зеленский назвал "крестным отцом контрабанды", с правом внесения залога 2,9 миллиона долларов, сообщила в пятницу пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
РИА Новости 15:57
Футбол

«Оренбург» показал, как готовится к матчу с «Сочи»

ФК «Оренбург» опубликовал видео, на котором команда готовится к очередному матчу РПЛ. Игра против «Сочи» пройдет на стадионе «Фишт».
Удар56 27 ноября в 04:34
Как работают Яндекс.Новости?
Регулярный чемпионат НХЛБольше новостей по теме
Главное