Хоккей

Вести.RuВести.RuГолы Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения

Экс-обладатели Кубка Стэнли из "Вашингтона Кэпиталз" принимали на домашнем льду "Монреаль Канадиенс". Гости, у которых на распасовке блистал Татар, оказались сильнее – 5:2. После затянувшейся разведки канадцы в течение 8 минут второго периода забросили в ворота "капиталистов" четыре гола.
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