Хоккей
Вести.RuГолы Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения
Экс-обладатели Кубка Стэнли из "Вашингтона Кэпиталз" принимали на домашнем льду "Монреаль Канадиенс". Гости, у которых на распасовке блистал Татар, оказались сильнее – 5:2. После затянувшейся разведки канадцы в течение 8 минут второго периода забросили в ворота "капиталистов" четыре гола.
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«Это хоккей, не балет». Овечкин — о силовом приеме на Друене в матче с «Монреалем»
Sport24.ruвчера в 23:49
Самсонов отразил 35 бросков в матче с «Монреалем», но потерпел 2-е поражение подряд
Sports.ruвчера в 23:34
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Турнирная таблица чемпионата Европы по футболу 2020 21-летний Крал в отборочном турнире Евро-2020 принял участие в шести матчах (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал одну результативную передачу.
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Основатель Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg.
Армия и оружие
Глава ВМС Украины пожаловался на российские «Калибры» в Черном море
Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что за пять лет Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли — носители крылатых ракет «Калибр».
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Virgin Galactic начала готовить космических туристов к полетам
Основанная британским миллиардером Ричардом Брэнсоном Virgin Galactic начала «Программу подготовки астронавтов», пишет TechCrunch со ссылкой на пресс-службу компании.
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National Interest рассказал о полетах B-52 у российских военных баз
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Раскрыты угрозы бойцов ВСУ в Иловайском котле убивать каждые 15 минут
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Центр системы – «Яндекс.Станция» со встроенным голосовым помощником «Алисой», которая управляет светом, климатом, розетками, телевизором в квартире, говорит представитель «Яндекса».
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Содержание Госдумы и Совфеда значительно вырастет
На 2020 и 2021 год в бюджете страны значительно увеличены расходы на содержание аппарата Госдумы и Совета Федерации.
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В Лондоне попытались украсть две картины Рембрандта
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Названа дата встречи лидеров «нормандской четверки»
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Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
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Спасателей из состава госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Украины не пустили на Балаклейский военный арсенал, где происходят взрывы, сообщает 15 ноября пресс-служба чрезвычайного ведомства.
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Новый клип Little Big за сутки набрал более 3,3 миллиона просмотров
Новый клип на заглавную песню представленного накануне мини-альбома российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas за сутки набрал на YouTube более 3,3 миллиона просмотров и 411 тысяч лайков.
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Малышко, Поршнев и Стрельцов прошли отбор в сборную России по биатлону
Дмитрий Малышко, Никита Поршнев и Кирилл Стрельцов вошли в состав сборной России по биатлону на Кубок мира по результатам отборочных соревнований в Тюмени.