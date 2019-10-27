РПЛ
Sport24.ruГолы Жиркова и Дзюбы помогли «Зениту» победить «Крылья Советов»
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
|24′
Вячеслав Караваев
|28′
Юрий Жирков
Паул Антон
Дмитрий Кабутов
|60′
|64′
Далер Кузяев
Артем Дзюба
Срджан Мияйлович
|67′
Антон Зиньковский
Деян Радоньич
|77′
|78′
Себастьян Дриусси
Роберт Мак
Дмитрий Комбаров
|85′
Максим Канунников
Антон Терехов
|87′
|88′
Юрий Жирков
Алексей Сутормин
|90′+4′
Артем Дзюба
Крылья Советов
Расстановка 4‑4‑2
1
Рыжиков
50
Карпов
23
Комбаров
2
Полуяхтов
3
Чернов
77
Кабутов
8
Гацкан
9
Радоньич
20
Мияйлович
10
Терехов
7
Соболев
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
22
Дзюба
27
Оздоев
5
Барриос
91
Сутормин
20
Мак
7
Азмун
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Футболисты «Зенита» нанесли поражение «Крыльям Советов» в 14-м туре чемпионата России. Встреча, прошедшая в воскресенье в Самаре, закончилась со счетом 2:0 в пользу команды Сергея Семака. Первый гол забил полузащитник «Зенита» Юрий Жирков.
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