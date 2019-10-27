РПЛ

Sport24.ruSport24.ruГолы Жиркова и Дзюбы помогли «Зениту» победить «Крылья Советов»

Крылья Советов — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
24′
Вячеслав Караваев
28′
Юрий Жирков
Паул Антон
Дмитрий Кабутов
60′
64′
Далер Кузяев
Артем Дзюба
Срджан Мияйлович
67′
Антон Зиньковский
Деян Радоньич
77′
78′
Себастьян Дриусси
Роберт Мак
Дмитрий Комбаров
85′
Максим Канунников
Антон Терехов
87′
88′
Юрий Жирков
Алексей Сутормин
90′+4′
Артем Дзюба
Футболисты «Зенита» нанесли поражение «Крыльям Советов» в 14-м туре чемпионата России. Встреча, прошедшая в воскресенье в Самаре, закончилась со счетом 2:0 в пользу команды Сергея Семака. Первый гол забил полузащитник «Зенита» Юрий Жирков.
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