Футболисты «Зенита» нанесли поражение «Крыльям Советов» в 14-м туре чемпионата России. Встреча, прошедшая в воскресенье в Самаре, закончилась со счетом 2:0 в пользу команды Сергея Семака. Первый гол забил полузащитник «Зенита» Юрий Жирков.

Космос Программисты научат спутники уклоняться от космического мусора Сотрудники Европейского космического агентства работают над автоматической системой уклонения спутников.

Технологии Google заявила о достижении квантового превосходства Компания Google в партнерстве с NASA, Юлихским исследовательским центром и Ок-Риджской национальной лабораторией представила квантовый компьютер, способный справиться с вычислениями в тысячу раз быстрее обычного суперкомпьютера.

Происшествия Шесть пострадавших при прорыве дамбы остаются в больнице Красноярска Шестеро пострадавших при разрушении каскада дамб в Курагинском районе Красноярского края остаются на лечении в краевой клинической больнице №1, сообщили РИА Новости в Минздраве края.

Гаджеты На ноутбуках появится Windows 10X WalkingCat успел зафиксировать информационную утечку до ее удаления. Есть вероятность внедрения Windows 10X во все традиционные ноутбуки.

Экономика Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.

Политика Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.

Политика Кабмин поддержал проект о едином поставщике телеконтента в интернете Правительство одобрило законопроект о создании единого поставщика контента эфирных телеканалов в интернете.

Шоу-бизнес Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.

Шоу-бизнес Жена Дмитрия Хрусталева заменила Сашу Савельеву в группе «Фабрика» Жена шоумена Дмитрия Хрусталева (40), Мария Гончарук (29) стала третьей солисткой в группе «Фабрика».

Общество Мария Бутина прилетела в родной Барнаул Россиянка Мария Бутина, которая из тюрьмы США, прилетела в родной Барнаул вместе с отцом Валерием Бутиным во вторнике, 29 октября.

Культура Телеигра «Слабое звено» возвращается на экраны Первый выпуск викторины «Слабого звена» вышел на экраны в далеком 2001 году. Передача сразу же завоевала любовь телезрителей.

Происшествия Путин наградил экипаж аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24 Президент РФ Владимир Путин представил к государственным наградам экипаж самолета Ан-24, совершившего в июне этого года аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии.

Армия и оружие США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии Министр обороны США Марк Эспер заявил о намерении военных США обеспечивать защиту сирийским нефтяным месторождениям.

Музыка Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».

Общество В Кремле оценили данные о закрытии компаний малого бизнеса Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о том, что за год из-за повышения налогов закрылись 668 000 малых и средних предприятий, противоречат данным других ведомств, которые имеются в распоряжении у Кремля.

Общество Океанолог рассказал об уникальных находках на дне Байкала Залежи газогидратов и битумные холмы находятся на дне озера Байкал, но если там прорубить нефтяную скважину, это может привести к экологической катастрофе.

Общество Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.

Здоровье Первым заместителем главы амурского минздрава стала Виктория Крупко В областном минздраве продолжаются кадровые изменения. Первым заместителем главы ведомства назначена Виктория Крупко.

Футбол СМИ узнали, что едят игроки «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» сразу после матчей Руководство «Спартака» подошло к вопросу питания иначе, сразу после финального свистка игроки красно-белых едят итальянскую пасту, также им предлагают блюда с печеным картофелем, бурым рисом и макаронами, мясо говядины, телятины, индейки на гриле или рыбу, овощи и фрукты.