Санкт-петербургский "Зенит" обыграл самарские "Крылья Советов" в матче 14-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Самаре завершилась со счетом 2:0. Голы забили Юрий Жирков (на 28-й минуте) и Артем Дзюба (90+3).

Голы Жиркова и Дзюбы принесли «Зениту» победу над «Крыльями Советов»

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