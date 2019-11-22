РПЛ

Говорит МоскваГоворит МоскваМосковское «Динамо» обыграло «Ростов» в чемпионате России по футболу

Динамо — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
2′
Деннис Хаджикадунич
13′
Ивелин Попов
Максимилиан Филипп
33′
Заурбек Плиев
Сергей Паршивлюк
38′
59′
Данил Глебов
Бактиер Зайнутдинов
Себастьян Шиманьски
60′
Роман Евгеньев
Тони Шуньич
72′
Сильвестр Игбоун
Клинтон Н`Жи
81′
Максимилиан Филипп
90′
90′+1′
Хорен Байрамян
Александр Долгов
Роман Нойштедтер
90′+5′
Сергей Паршивлюк
90′+7′
«Ростов», в активе которого 30 баллов, остался на третьем месте в чемпионате.
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