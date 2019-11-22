«Ростов», в активе которого 30 баллов, остался на третьем месте в чемпионате.

Московское «Динамо» обыграло «Ростов» в чемпионате России по футболу

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Политика Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.

Общество Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что критика в ее адрес и призывы лишить певицу звания Народной артистки СССР являются заказной информацией.

Общество Зерна в РФ собрали на 6% больше, чем в прошлом году Валовой сбор зерна в 2019 году в России составит 120 млн тонн, из них 75 млн тонн - пшеница, это позволит стране оставаться в числе мировых лидеров по экспорту этой продукции, заявил вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Экономика Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Политика Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец государственности Украины, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу КРТ.

Общество Минтранс сомневается в возобновлении чартеров в Египет в этом году Приостановка авиасообщения между Россией и египетскими курортами произошла в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа».

Кино Шахназаров раскритиковал тенденциозные фильмы о проблемной России Известный советский и российский режиссёр Карен Шахназаров, генеральный директор студии "Мосфильм" выразил обеспокоенность засильем на фестивалях русофобских фильмов отечественного производства.

Общество Росавтодор одобрил проект моста через реку Лена Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что Росавтодор рассмотрел проект автомоста через реку Лена в Якутии, который ведомство одобрило, передает ТАСС.

Теннис Сборная России уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв потерпели поражение от представителей Канады Дениса Шаповалова и Вашека Поспишила в третьем матче полуфинала Кубка Дэвиса в Мадриде.