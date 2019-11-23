Футбол

Российская газетаРоссийская газетаГолы с пенальти принесли «Динамо» победу над «Ростовом»

Динамо — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
2′
Деннис Хаджикадунич
13′
Ивелин Попов
Максимилиан Филипп
33′
Заурбек Плиев
Сергей Паршивлюк
38′
59′
Данил Глебов
Бактиер Зайнутдинов
Себастьян Шиманьски
60′
Роман Евгеньев
Тони Шуньич
72′
Сильвестр Игбоун
Клинтон Н`Жи
81′
Максимилиан Филипп
90′
90′+1′
Хорен Байрамян
Александр Долгов
Роман Нойштедтер
90′+5′
Сергей Паршивлюк
90′+7′
Московское "Динамо" продлило беспроигрышную серию до пяти встреч. В матче 17-го тура "бело-голубые" одолели "Ростов" со счетом 2:1. В отличие от динамовцев, ростовчане угодили в небольшой кризис.
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