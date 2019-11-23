Московское "Динамо" продлило беспроигрышную серию до пяти встреч. В матче 17-го тура "бело-голубые" одолели "Ростов" со счетом 2:1. В отличие от динамовцев, ростовчане угодили в небольшой кризис.

Голы с пенальти принесли «Динамо» победу над «Ростовом»

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