Общество
ИзвестияГомеопат рассказал об используемом разведчиками средстве от похмелья
Врач-гомеопат Михаил Лущик рассказал о веществе, которое поможет справиться с похмельем после празднования Нового года. Речь идет о тиосульфате натрия, который, по словам специалиста, используют разведчики, чтобы не опьянеть.
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с чего всё началось
Гомеопат, кандидат биологических наук Михаил Лущик в интервью радио Sputnik назвал средство, помогающее снизить степень воздействия алкоголя.Радио Sputnikвчера в 18:00
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Первым родившимся в Туле ребенком в 2020 году стал мальчик Image by Rainer Maiores from Pixabay Малыш появился на свет в областном перинатальном центре всего через 20 минут после боя курантов.
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Правительство Белоруссии с 1 января повышает цены на услуги ЖКХ
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Пропавшего в Амурской области двухлетнего мальчика нашли живым
Двухлетнего мальчика, который в канун Нового года пропал в Благовещенске, нашли живым. Об этом сообщает управление СК по Амурской области.
Экономика
Российские АЭС установили рекорд по выработке электроэнергии
АЭС в России по итогам 2019 года установили новый рекорд по выработке электроэнергии, выдав в совокупности почти 209 миллиардов киловатт-часов, сообщила в среду пресс-служба оператора всех атомных электростанций в стране, концерна "Росэнергоатом".
Общество
В МВД объяснили новые правила регистрации автомобилей
В МВД объяснили новый порядок государственной регистрации транспортных средств.передает РИА "Новости".
Спорт
Большунов выиграл лыжную гонку преследования «Тур де Ски»
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Кино
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Создатели оригинальной саги рассказали сюжет нового фильма. Франшиза о Гарри Поттере принесла мировую славу Джоан Роулинг.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова рассказала о скором замужестве
Российская супермодель Наталья Водянова рассказала о скором замужестве.
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Папа римский извинился за то, что ударил женщину по руке
Папа римский Франциск во время традиционной проповеди извинился за то, что накануне ударил по руке женщину, которая схватила его за руку на площади Святого Петра.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею
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Вместе со своей младшей сестрой Сабиной, которая тоже занимается фигурным катанием, она зажигательно станцевала под «Макарену».
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева пожаловалась на одиночество
Лариса Гузеева пожаловалась поклонникам, что Новый год провела в гордом одиночестве.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях на Майдане в 2014 году
Бывшие сотрудники спецподразделения МВД Украины «Беркут» Павел Аброськин и Сергей Зинченко в интервью телеканалу «Россия 24» рассказали о начале расстрела сотрудников подразделения во время протестов в центре Киева в 2014 году.
Политика
Кремль отреагировал на остановку строительства «Северного потока-2»
В Кремле отреагировали на решение швейцарской компании Allseas прекратить работы по строительству газопровода «Северный поток-2».
Футбол
«Челси» может приобрести Чалова за 20 млн фунтов, пишут СМИ
Лондонский "Челси" готовит предложение в размере 20 миллионов фунтов за форварда московского ЦСКА Федора Чалова, сообщает Express.
Энергетика
На Украине стали действовать новые цены на газ для населения
С 1 января на Украине стали действовать гарантированная и рыночная цены на газ для населения. Об этом сообщает «РИА Новости».
Происшествия
В Саратовской области рецидивист зарезал покупателя магазина
Ранее неоднократно судимый 38-летний житель Саратовской области задержан по подозрению в том, что в новогоднюю ночь ножом смертельно ранил покупателя магазина в городе Аркадаке, сообщило областное управление СК РФ.
Кино
Netflix определил популярные проекты 2019 года
Стриминговый сервис Netflix рассказал о самом востребованном в уходящем году проекте, так, комедию "Загадочное убийство" режиссера Кайла Ньюачека посмотрели 30,9 миллиона зрителей за первые три дня после выхода.
Политика
Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
Происшествия
СМИ: 7-летнюю девочку похитили в Москве в новогоднюю ночь
В Москве правоохранительные органы разыскивают 7-летнюю девочку, которую в новогоднюю ночь похитила неизвестная женщина.
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Политика
Стало известно, сколько жителей Донбасса получили паспорта РФ
Указ, позволяющий жителям ДНР и ЛНР получить российское гражданство в упрощенном порядке, подписал в конце апреля прошлого года президент России Владимир Путин.