Общество

ИзвестияИзвестияГомеопат рассказал об используемом разведчиками средстве от похмелья

Врач-гомеопат Михаил Лущик рассказал о веществе, которое поможет справиться с похмельем после празднования Нового года. Речь идет о тиосульфате натрия, который, по словам специалиста, используют разведчики, чтобы не опьянеть.
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с чего всё началось

Названо эффективное средство от алкогольной интоксикации

Гомеопат, кандидат биологических наук Михаил Лущик в интервью радио Sputnik назвал средство, помогающее снизить степень воздействия алкоголя.
Радио Sputnikвчера в 18:00

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Названо эффективное средство от алкогольной интоксикации

Радио Sputnikвчера в 18:00

«Его используют разведчики»: гомеопат назвал средство от похмелья

РИА Новостивчера в 19:44

Гомеопат рассказал об используемом разведчиками средстве от похмелья

Известиявчера в 20:50

Средство разведчиков от похмелья назвал гомеопат

News.ruвчера в 20:43

Гомеопат посоветовал использовать «средство разведчиков» для быстрой борьбы с похмельем

Life.ruвчера в 21:04

Гомеопат Лущик посоветовал средство от похмелья

ФАНвчера в 21:38

Гомеопат назвал лучшее средство от похмелья

Vologda-poisk.ruвчера в 23:24
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Происшествия

Сейсмологи: вблизи Камчатки произошло два землетрясения

REGNUM 29.12.19 в 20:53
Гаджеты

Раскрыты характеристики PlayStation 5

Кроме информации о PlayStation 5, сайт раскрыл характеристики конкурентной модели Xbox Series X. Приставка от Microsoft должна выйти с таким же восьмиядерным процессором Zen 2, который получит PlayStation 5. Инсайдеры упоминают о видеоускорителе Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мегагерц.
Lenta.ru 30.12.19 в 22:37
Экономика

Пенсии, налоги, цены на автомобили: что изменится с 1 января

Налог с продажи недвижимости С 1 января вступает в силу поправка в Налоговый кодекс, позволяющая россиянам, продавшим квартиру или земельный участок с жилым домом либо хозяйственными постройками, не платить НДФЛ, если срок владения превысил три года.
РИА Новости 00:00
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В Сети показали лифтбек Renault Logan

Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
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Samsung создал первый в мире телевизор без рамок

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Акциз на сигареты и папиросы вырос до 1,966 тыс. рублей за 1 тыс. штук с 1,89 тыс. рублей, которые взимались с 1 января 2019 года.
Интерфакс вчера в 22:42
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru 30.12.19 в 21:57
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Фильм «Холоп» возглавил российский прокат

В широкий кинопрокат вышел новый фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп».
ГТРК Белгород 30.12.19 в 07:57
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею

На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились восемь четвертьфиналистов турнира.
RT на русском вчера в 15:43
Экономика

С банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России с 1 января начнет за использование Системы быстрых платежей (СБП) взимать плату с банков.
РИА Новости вчера в 20:50
Общество

Во Владивостоке вандалы сожгли фигуру мыши за 670 тыс. рублей

Известия 00:08
Политика

Власти ЛНР не отпускают освобождённых Украиной пленных домой

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Политика

Иракцы начали штурм посольства США в Багдаде

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Общество

В Москве в новогодних гуляниях приняли участие около 2,7 млн человек

ТАСС вчера в 18:54
Футбол

Василий Березуцкий: «Родившись в нидерландской тюрьме, можно быстрее научиться играть в футбол, чем у нас»

Василий Березуцкий, входивший в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Витессе», сравнил условия, в которых вырастают футболисты в Нидерландах и России.
Матч ТВ вчера в 12:09
Политика

Путин поздравил россиян с Новым годом

Путин назвал единство основой достижения самых высоких целей. Глава государства отметил, что такие ценности перешли к россиянам от предков.
Известия вчера в 16:00
Политика

Путин провел телефонный разговор с Лукашенко по нефти и газу

Мойка78 30.12.19 в 21:43
Авто

Самый большой внедорожник от Volkswagen замечен во время тестов

Компания Volkswagen готовит к дебюту новый флагманский внедорожник, построенный на базе Teramont.
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Рейтинги поддержка Путина значительно снизились в последние годы, тем не менее, они остаются высокими: как показывают опросы, 61% россиян оценивают его деятельность позитивно.
ИноСМИ вчера в 12:30
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Наследство Галины Волчек оценили в 50 млн рублей

Наследство Галины Волчек, скончавшейся в Москве 26 декабря, оценили в 50 млн рублей, сообщает «Комсомольская правда».
WomanHit.ru 30.12.19 в 10:03
Общество

Покупать в интернете за границей стало сложнее

Покупать в интернете за границей стало сложнее — с 1 января порог беспошлинного ввоза товаров, купленных в зарубежных магазинах, снизился до 200 евро в месяц.
Lenta.ru вчера в 21:57
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Китай объявил о временном снижении пошлин на импорт ряда товаров

Власти Китая объявили о временном снижении пошлин на импорт более чем 850 товаров.
ТАСС вчера в 23:37
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На Украине резко выросла цена на газ для населения

На Украине с 1 января 2020 года выросла цена на газ для населения Украины.
РЕН ТВ вчера в 23:08
Футбол

ФК «Краснодар» вернул Егора Сорокина из аренды в «Рубине»

Центральный защитник казанского "Рубина", один из кандидатов в сборную России Егор Сорокин вторую часть сезона-2019/2020 проведет в "Краснодаре".
Российская газета 30.12.19 в 03:43
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Лазарев под Новый год объяснил, почему не победил на Евровидении

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Музыка

Башкирские бабушки выиграли миллион от рэпера Тимати

Кругленькую сумму выиграли башкирские бабушки из села Михайловка. Об этом сам артист сообщил на своей странице в соцсети.
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Общество

В России вступает в силу закон об электронных трудовых книжках

Закон об электронных трудовых книжках, который позволяет россиянам вести этот документ в цифровом формате, но также предусматривает сохранение по желанию бумажной версии, вступает в силу в России с 1 января 2020 года.
ТАСС вчера в 16:03
Кино

СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере

Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
Ореанда-Новости вчера в 03:17
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК вчера в 22:20
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