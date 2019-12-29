Общество
ИзвестияГомеопат рассказал об используемом разведчиками средстве от похмелья
Врач-гомеопат Михаил Лущик рассказал о веществе, которое поможет справиться с похмельем после празднования Нового года. Речь идет о тиосульфате натрия, который, по словам специалиста, используют разведчики, чтобы не опьянеть.
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с чего всё началось
Гомеопат, кандидат биологических наук Михаил Лущик в интервью радио Sputnik назвал средство, помогающее снизить степень воздействия алкоголя.Радио Sputnikвчера в 18:00
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Спорт
Норвежка Йохауг победила на этапе Тур-де-Ски
Экономика
ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона
Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Общество
Папа Римский извинился за то, что ударил женщину
Папа Римский Франциск извинился за ситуацию, когда 31 декабря он ударил по рукам женщину. Он объяснил, что потерял терпение.
Спорт
WADA обновило список запрещенных веществ
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обновило список запрещенных препаратов.
Футбол
Строительство вратарской академии Акинфеева завершится к середине 2021 года
Строительство академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева, выступающего за ЦСКА, в подмосковном Реутове окончательно завершится к середине 2021 года.
Энергетика
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»
Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
Шоу-бизнес
Наталья Водянова рассказала о скором замужестве
Российская супермодель Наталья Водянова рассказала о скором замужестве.
Происшествия
Режим ЧС объявлен в Хабаровском крае из-за подтопления домов
В Охотском районе Хабаровского края введён режим ЧС после того, как нагонные волны с моря подтопили 15 домов в посёлке Морском.
Политика
Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
Армия и оружие
САА обнаружила секретный склад оружия террористов в провинции Даръа
Все боеприпасы были надежно спрятаны в секретных укрытиях, подвалах и фермах, расположенные на территории южного региона.
Шоу-бизнес
Дочь Пугачевой и Галкина Лиза научилась играть «Миллион алых роз»
Максим опубликовал видео, как весело Лиза играет на детском пианино "Миллион алых роз", а Гарри зажигательно танцует и думает о лайках.
Здоровье
В Китае распространяется неизвестная пневмония
В Китае распространяется неизвестная пневмония. За декабрь в городе Ухань выявлено 27 случаев вирусной пневмонии/легочного заражения.
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года
Переход на электронные трудовые книжки С 1 января 2020 года в России вводится электронная трудовая книжка, благодаря которой работники получат постоянный и свободный доступ к информации о своей трудовой деятельности, а работодатели — новые возможности кадрового учета.
Общество
В Москве и Петербурге изменились правила парковки во дворах
В российских городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — изменились правила парковки на территории дворов.
Авто
Новая генерация Mitsubishi Outlander появится в 2020 году
Абсолютно новый внедорожник, который будет работать на платформе от альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, японская компания представит во второй половине 2020 года.
Политика
Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
Общество
После боя курантов в Липецке на свет появились двое малышей
Первым оказался мальчик, который родился в 04:15 в Липецком городском перинатальном центре. Там же приняли и девочку в 11:25.
Политика
Трамп пообещал завершить торговые переговоры с Китаем
Президент США Дональд Трамп пообещал довести до конца торговые переговоры с Китаем.
Технологии
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Как сообщает ToDay News Ufa источник в поддержке, мессенджер WhatsApp вскоре не будет работать на старых смартфонах под управлением ПО iOS версии 9 и Android 4.0.3 и более старых версий, также прекращается поддержка Windows Phone.
Политика
Редакция Sputnik Эстония приостанавливает работу
Сотрудники информагентства Sputnik Эстония вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования со стороны эстонских властей, сообщает «РИА-Новости».
Политика
Начался транзит газа через Украину по новому контракту
ООО «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) заявило об осуществлении поставки первых кубометров российского газа в Евросоюз по новому контракту между «Нафтогазом» и «Газпромом».
Общество
В новогодних гуляниях в России приняли участие 6,5 млн человек
В праздничных мероприятиях по всей России в новогоднюю ночь приняли участие около 6,5 млн человек. Об этом сообщается на сайте МВД.
Общество
Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии
Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP со ссылкой на ливанское должностное лицо и источники в силовых структурах.
Происшествия
ФСБ представила видео задержания готовивших теракты в Петербурге
Здоровье
Что изменится в жизни орловцев с 1 января 2020 года?
В течение 2019 года в России принимался ряд законодательных актов, которые заработают уже с 1 января этого года.