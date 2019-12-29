с чего всё началось

Врач-гомеопат Михаил Лущик рассказал о веществе, которое поможет справиться с похмельем после празднования Нового года. Речь идет о тиосульфате натрия, который, по словам специалиста, используют разведчики, чтобы не опьянеть.

Гомеопат рассказал об используемом разведчиками средстве от похмелья

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