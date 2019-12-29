Общество

ИзвестияИзвестияГомеопат рассказал об используемом разведчиками средстве от похмелья

Врач-гомеопат Михаил Лущик рассказал о веществе, которое поможет справиться с похмельем после празднования Нового года. Речь идет о тиосульфате натрия, который, по словам специалиста, используют разведчики, чтобы не опьянеть.
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с чего всё началось

Названо эффективное средство от алкогольной интоксикации

Гомеопат, кандидат биологических наук Михаил Лущик в интервью радио Sputnik назвал средство, помогающее снизить степень воздействия алкоголя.
Радио Sputnikвчера в 18:00

Подробнее о событии

Гомеопат посоветовал использовать «средство разведчиков» для быстрой борьбы с похмельем

Life.ruвчера в 21:04

Гомеопат посоветовал россиянам средство от похмелья, которое используют разведчики

URA.Ru00:55

«Используют разведчики»: гомеопат рассказал о способе предотвратить похмелье

ТК Звезда00:24

Секретное средство разведчиков рекомендовали против похмелья

Телеканал 360°06:16

Гомеопат рассказал об используемом разведчиками средстве от похмелья

Известиявчера в 20:50

Средство разведчиков от похмелья назвал гомеопат

News.ruвчера в 20:43

Названо эффективное средство от алкогольной интоксикации

Радио Sputnikвчера в 18:00
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Lenta.ru 03:16
Спорт

Норвежка Йохауг победила на этапе Тур-де-Ски

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Экономика

ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).
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Военные США применили слезоточивый газ у посольства в Багдаде

Газета.Ru 05:12
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Папа Римский извинился за то, что ударил женщину

Папа Римский Франциск извинился за ситуацию, когда 31 декабря он ударил по рукам женщину. Он объяснил, что потерял терпение.
Газета.Ru 07:39
Спорт

WADA обновило список запрещенных веществ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обновило список запрещенных препаратов.
Lenta.ru 07:16
Футбол

Строительство вратарской академии Акинфеева завершится к середине 2021 года

Строительство академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева, выступающего за ЦСКА, в подмосковном Реутове окончательно завершится к середине 2021 года.
ТАСС Спорт 06:07
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Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
РИА Новости 00:45
Происшествия

Пострадавшие при нападении на пост ДПС в Магасе находятся в больнице

РИА Новости 04:00
Шоу-бизнес

Наталья Водянова рассказала о скором замужестве

Российская супермодель Наталья Водянова рассказала о скором замужестве.
Lenta.ru 07:46
Происшествия

Режим ЧС объявлен в Хабаровском крае из-за подтопления домов

В Охотском районе Хабаровского края введён режим ЧС после того, как нагонные волны с моря подтопили 15 домов в посёлке Морском.
RT на русском 04:50
Политика

Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
Газета.Ru 04:39
Армия и оружие

САА обнаружила секретный склад оружия террористов в провинции Даръа

Все боеприпасы были надежно спрятаны в секретных укрытиях, подвалах и фермах, расположенные на территории южного региона.
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Шоу-бизнес

Дочь Пугачевой и Галкина Лиза научилась играть «Миллион алых роз»

Максим опубликовал видео, как весело Лиза играет на детском пианино "Миллион алых роз", а Гарри зажигательно танцует и думает о лайках.
Аргументы недели вчера в 08:21
Происшествия

Во Владивостоке сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей

Газета.Ru 03:34
Здоровье

В Китае распространяется неизвестная пневмония

В Китае распространяется неизвестная пневмония. За декабрь в городе Ухань выявлено 27 случаев вирусной пневмонии/легочного заражения.
Piter.tv вчера в 02:08
Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года

Переход на электронные трудовые книжки С 1 января 2020 года в России вводится электронная трудовая книжка, благодаря которой работники получат постоянный и свободный доступ к информации о своей трудовой деятельности, а работодатели — новые возможности кадрового учета.
ФАН 29.12.19 в 11:17
Общество

В Москве и Петербурге изменились правила парковки во дворах

В российских городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — изменились правила парковки на территории дворов.
Lenta.ru 00:15
Авто

Новая генерация Mitsubishi Outlander появится в 2020 году

Абсолютно новый внедорожник, который будет работать на платформе от альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, японская компания представит во второй половине 2020 года.
32CARS.ru вчера в 06:02
Политика

Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
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Общество

После боя курантов в Липецке на свет появились двое малышей

Первым оказался мальчик, который родился в 04:15 в Липецком городском перинатальном центре. Там же приняли и девочку в 11:25.
Gorod48 04:30
Политика

Трамп пообещал завершить торговые переговоры с Китаем

Президент США Дональд Трамп пообещал довести до конца торговые переговоры с Китаем.
Известия вчера в 23:04
Технологии

WhatsApp перестанет работать на ряде устройств

Как сообщает ToDay News Ufa источник в поддержке, мессенджер WhatsApp вскоре не будет работать на старых смартфонах под управлением ПО iOS версии 9 и Android 4.0.3 и более старых версий, также прекращается поддержка Windows Phone.
ToDay News Ufa вчера в 02:05
Политика

Редакция Sputnik Эстония приостанавливает работу

Сотрудники информагентства Sputnik Эстония вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования со стороны эстонских властей, сообщает «РИА-Новости».
Rambler News Service вчера в 04:45
Политика

Украинские каналы показали обращение Порошенко вместо Зеленского

Lenta.ru 06:56
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Начался транзит газа через Украину по новому контракту

ООО «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) заявило об осуществлении поставки первых кубометров российского газа в Евросоюз по новому контракту между «Нафтогазом» и «Газпромом».
RT на русском 03:24
Общество

В новогодних гуляниях в России приняли участие 6,5 млн человек

В праздничных мероприятиях по всей России в новогоднюю ночь приняли участие около 6,5 млн человек. Об этом сообщается на сайте МВД.
РБК 06:00
Общество

Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии

Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP со ссылкой на ливанское должностное лицо и источники в силовых структурах.
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Что изменится в жизни орловцев с 1 января 2020 года?

В течение 2019 года в России принимался ряд законодательных актов, которые заработают уже с 1 января этого года.
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