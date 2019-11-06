Полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш обратился к болельщикам после того, как его выписали из больницы, где португальцу была сделана операция на правом голеностопе. Напомним, что Гомеш во время матча АПЛ с «Тоттенхэмом» (1:1) получил серьезную травму ноги после стыка с Сержом Орье и Сон Хын Мином.

Андре Гомеш обратился к болельщикам после перенесенной операции

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