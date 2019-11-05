Позже Гомеш был доставлен в больницу, где перенёс операцию. Видео можно посмотреть на «Чемпионате». «Тоттенхэм», набрав 13 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Гомеш выписан из больницы после операции

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