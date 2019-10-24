Первый тайм играем очень хорошо, второй — очень плохо. К сожалению, не реализовали свои моменты, много били мимо. Можно было решить исход матча еще в первом тайме.

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