Футбол
Sport24.ruГончаренко: «ЦСКА часто путает понятия играть быстро и торопиться»
Первый тайм играем очень хорошо, второй — очень плохо. К сожалению, не реализовали свои моменты, много били мимо. Можно было решить исход матча еще в первом тайме.
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Соглашение дает право каждой стране совместно с другими использовать национальные системы дистанционного зондирования Земли из космоса, космических систем связи и телерадиовещания.
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Ученые из Великобритании наглядно показали последствия продолжительной сидячей работы, создав восковую фигуру женщины по имени Эмма.
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Мужчина, ставший жертвой медведя на острове Кунашир Большой Курильской гряды (Сахалинская область), в пятницу утром от полученных травм умер в Сахалинской областной больнице.
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«Арсенал» одержал волевую победу над «Виторией» в матче Лиги Европы
Английский "Арсенал" обыграл португальскую "Виторию" со счетом 3:2 в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
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Главный кардиолог Минздрава России назвал чистку сосудов шарлатанством
Главный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов назвал чистку сосудов шарлатанством.
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Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
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