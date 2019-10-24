Футбол
Sport24.ruГончаренко: «ЦСКА часто путает понятия играть быстро и торопиться»
Первый тайм играем очень хорошо, второй — очень плохо. К сожалению, не реализовали свои моменты, много били мимо. Можно было решить исход матча еще в первом тайме.
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Армия и оружие
WSJ: США могут направить на северо-восток Сирии около 500 солдат
США изучают сценарий, согласно которому для охраны нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии будут направлены 500 американских военнослужащих, сообщает газета Wall Street Journal.
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В Карелии медведь напал на дрессировщика на глазах у зрителей
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости 07:48
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В сенат США внесли резолюцию с осуждением импичмента Трампа
Сенатор-республиканец Линдси Грэм внес в сенат конгресса США резолюцию с осуждением начатой конгрессом процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
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В Кремле пока не думают о преемнике Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не думают о преемнике президента России Владимира Путина, поскольку до выборов еще далеко.
Газета.Ru 05:41
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Панарин обокрал защитника и эффектно забросил пятую шайбу в сезоне
В прошлом сезоне в составе «синих мундиров» россиянин провёл 89 игр, став автором 33 шайб и 65 голевых передач.
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Технологии
ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim
Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.
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Наука
Японцы научили кружку печатать рисунки на воде пузырями
Есть также и автоматические устройства, печатающие на поверхности кофейной пенки произвольный рисунок.
N+1 09:44
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском 11:38
Политика
ЕС призвал к проведению второго тура выборов президента в Боливии
Страны Европейского союза призвали к проведению второго тура президентских выборов в Боливии.
ТАСС 19:29
Авто
Представлен Volkswagen Golf нового поколения
Официальная премьера хэчтбека Volkswagen Golf восьмого поколения прошла в немецком Вольфсбурге в четверг.
Авторамблер 13:47
Политика
Министр экономики Японии подал в отставку
В Японии подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией.
Коммерсантъ 20:38
Кино
Вышел трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
Канал Star Wars опубликовал финальный трейлер девятого эпизода легендарной космической саги «Звездные войны», который станет заключительной частью новой трилогии.
Наша версия 22 октября в 02:24
Общество
Звезда «Битвы экстрасенсов» развеяла слухи вокруг своего пола
Томас заявил, что никогда не был женщиной, и пригрозил судом тем, кто распускает слухи, будто он сменил пол.
РИА Новости 15:31
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Мощный iQOO Neo Snapdragon 855 Edition появился в TENAA
Astera 21 октября в 17:25
Общество
«Молодая Гвардия» сняла с продажи «Дилетант» с Гитлером на обложке
Московский книжный магазин «Молодая Гвардия» вернул издателям ноябрьский номер «Дилетанта» из-за изображений Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера.
Дилетант 08:41
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Даниил Квят неожиданно получил одно очко за Гран-при Японии
News102.ru вчера в 17:04
Космос
Над Антарктидой озоновая дыра стала рекордно маленького размера
Находящаяся над Антарктидой озоновая дыра стала уменьшаться в размерах.
В городе R 22 октября в 15:59
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Представлен геймплей ремастера Command & Conquer
Компания EA представила геймплейный ролик игры Command & Conquer Remastered.
Матч ТВ 03:53
Футбол
Дербное воскресенье: четыре столичные команды проведут очные встречи
Уже в пятницу стартует 14-й тур чемпионата России по футболу, после которого расположение команд в лидерской группе может серьезно измениться.
Известия 17:00
Футбол
Анюков дисквалифицирован на два матча по итогам игры с «Оренбургом»
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Электричка насмерть сбила мужчину в Москве
Электропоезд насмерть травмировал мужчину на платформе «Маленковская» ярославского направления в Москве.
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С начала года численность населения сократилась почти на 4,5 тысячи человек, в том числе за счет естественной убыли — на 79,5%, миграционной убыли — на 20,5%. При этом миграционная убыль в Зауралье в 2019 году сократилась в несколько раз: с 3,1 тысячи человек в 2018 году до 921 человека в 2019 году.
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Более 220 врачей отправились работать на Сахалин и Курилы в 2019 году
Как сообщалось, по итогам Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 1 декабря 2019 года увеличить выплаты для врачей и учителей в Дальневосточном федеральном округе в рамках программ "Земский доктор" и "Сельский учитель" в два раза.
Интерфакс - Россия 05:49
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС вчера в 22:03
Технологии
Гиперзвуковой двигатель HTX испытали в США
В американском штате Колорадо прошли испытания двигателя проекта HTX для гиперзвуковых летательных аппаратов.
Российская газета вчера в 05:30
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава России назвал чистку сосудов шарлатанством
Главный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов назвал чистку сосудов шарлатанством.
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