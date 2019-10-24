Первый тайм играем очень хорошо, второй — очень плохо. К сожалению, не реализовали свои моменты, много били мимо. Можно было решить исход матча еще в первом тайме.

Армия и оружие WSJ: США могут направить на северо-восток Сирии около 500 солдат США изучают сценарий, согласно которому для охраны нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии будут направлены 500 американских военнослужащих, сообщает газета Wall Street Journal.

Происшествия В Карелии медведь напал на дрессировщика на глазах у зрителей В карельском городе Олонец медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления.

Наука Установлена причина смерти Александра Македонского Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.

Экономика Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Политика В сенат США внесли резолюцию с осуждением импичмента Трампа Сенатор-республиканец Линдси Грэм внес в сенат конгресса США резолюцию с осуждением начатой конгрессом процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Политика В Кремле пока не думают о преемнике Путина Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не думают о преемнике президента России Владимира Путина, поскольку до выборов еще далеко.

Хоккей Панарин обокрал защитника и эффектно забросил пятую шайбу в сезоне В прошлом сезоне в составе «синих мундиров» россиянин провёл 89 игр, став автором 33 шайб и 65 голевых передач.

Технологии ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.

Наука Японцы научили кружку печатать рисунки на воде пузырями Есть также и автоматические устройства, печатающие на поверхности кофейной пенки произвольный рисунок.

Политика МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.

Политика ЕС призвал к проведению второго тура выборов президента в Боливии Страны Европейского союза призвали к проведению второго тура президентских выборов в Боливии.

Авто Представлен Volkswagen Golf нового поколения Официальная премьера хэчтбека Volkswagen Golf восьмого поколения прошла в немецком Вольфсбурге в четверг.

Политика Министр экономики Японии подал в отставку В Японии подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией.

Кино Вышел трейлер девятого эпизода «Звездных войн» Канал Star Wars опубликовал финальный трейлер девятого эпизода легендарной космической саги «Звездные войны», который станет заключительной частью новой трилогии.

Общество Звезда «Битвы экстрасенсов» развеяла слухи вокруг своего пола Томас заявил, что никогда не был женщиной, и пригрозил судом тем, кто распускает слухи, будто он сменил пол.

Космос Над Антарктидой озоновая дыра стала рекордно маленького размера Находящаяся над Антарктидой озоновая дыра стала уменьшаться в размерах.

Игры Представлен геймплей ремастера Command & Conquer Компания EA представила геймплейный ролик игры Command & Conquer Remastered.

Футбол Дербное воскресенье: четыре столичные команды проведут очные встречи Уже в пятницу стартует 14-й тур чемпионата России по футболу, после которого расположение команд в лидерской группе может серьезно измениться.

Происшествия Электричка насмерть сбила мужчину в Москве Электропоезд насмерть травмировал мужчину на платформе «Маленковская» ярославского направления в Москве.

Здоровье В Зауралье отчитались о резком снижении рождаемости С начала года численность населения сократилась почти на 4,5 тысячи человек, в том числе за счет естественной убыли — на 79,5%, миграционной убыли — на 20,5%. При этом миграционная убыль в Зауралье в 2019 году сократилась в несколько раз: с 3,1 тысячи человек в 2018 году до 921 человека в 2019 году.

Здоровье Более 220 врачей отправились работать на Сахалин и Курилы в 2019 году Как сообщалось, по итогам Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 1 декабря 2019 года увеличить выплаты для врачей и учителей в Дальневосточном федеральном округе в рамках программ "Земский доктор" и "Сельский учитель" в два раза.

Экономика Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.

Технологии Гиперзвуковой двигатель HTX испытали в США В американском штате Колорадо прошли испытания двигателя проекта HTX для гиперзвуковых летательных аппаратов.