Футбол
Sport24.ruГончаренко: «ЦСКА часто путает понятия играть быстро и торопиться»
Первый тайм играем очень хорошо, второй — очень плохо. К сожалению, не реализовали свои моменты, много били мимо. Можно было решить исход матча еще в первом тайме.
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Гончаренко высказался о проблемах ЦСКА, повторившихся в матче ЛЕ с «Ференцварошем»
RT на русскомвчера в 15:50
Гончаренко высказался о причинах поражения в матче ЦСКА против венгерского «Ференцвароша»
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