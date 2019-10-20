РПЛ

ЧемпионатЧемпионатГончаренко: ЦСКА должен был выигрывать в матче с «Уфой»

Уфа — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
27′
Ильзат Ахметов
Денис Терентьев
41′
62′
Федор Чалов
Яка Бийол
Андрес Вомбергар
Вячеслав Кротов
62′
Даниил Фомин
66′
Денис Терентьев
Данил Круговой
68′
Оливье Тилль
Артем Голубев
74′
78′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
Вячеслав Кротов
83′
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уфой" (1:1).
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