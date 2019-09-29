РПЛ
Sport24.ruГончаренко: «Доволен, как ЦСКА сыграл с „Уралом“ во втором тайме»
|17′
Хердюр Магнуссен
Андрей Панюков
Эрик Бикфалви
|46′
|53′
Арнор Сигурдссон
|57′
Арнор Сигурдссон
|62′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
|65′
Яка Бийол
Николай Димитров
Михал Кухарчик
|67′
|69′
Никола Влашич
Кристиян Бистрович
Роман Емельянов
|76′
Андрей Егорычев
Юрий Бавин
|79′
|79′
Ильзат Ахметов
Такума Нисимура
Урал
Расстановка 4‑4‑2
77
Баклов
15
Кулаков
8
Емельянов
19
Поляков
27
Меркулов
18
Кухарчик
6
Аугустыняк
14
Бавин
58
Эль-Кабир
10
Бикфалви
11
Ильин
35
Акинфеев
31
Шарлия
78
Дивеев
23
Магнуссон
2
Фернандес
25
Бистрович
19
Нисимура
98
Обляков
20
Кучаев
9
Чалов
29
Бийол
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
Было много ошибок в простых передачах перед штрафной площадью соперника, поэтому матч держал в напряжении. Тем не менее доволен, как мы сыграли во втором тайме. Количество созданных моментов возросло, в концовке было интересно зрителям, потому что Акинфеев выручил в двух моментах.
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