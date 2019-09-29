РПЛ

Sport24.ruSport24.ruГончаренко: «Доволен, как ЦСКА сыграл с „Уралом“ во втором тайме»

Урал — ЦСКА
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
17′
Хердюр Магнуссен
Андрей Панюков
Эрик Бикфалви
46′
53′
Арнор Сигурдссон
57′
Арнор Сигурдссон
62′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
65′
Яка Бийол
Николай Димитров
Михал Кухарчик
67′
69′
Никола Влашич
Кристиян Бистрович
Роман Емельянов
76′
Андрей Егорычев
Юрий Бавин
79′
79′
Ильзат Ахметов
Такума Нисимура
Было много ошибок в простых передачах перед штрафной площадью соперника, поэтому матч держал в напряжении. Тем не менее доволен, как мы сыграли во втором тайме. Количество созданных моментов возросло, в концовке было интересно зрителям, потому что Акинфеев выручил в двух моментах.
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