Футбол

ЧемпионатЧемпионатГончаренко: Дзагоев — это больная тема для ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о травматичности полузащитника Алана Дзагоева в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом», который состоится завтра, 3 октября, в Москве и начнётся в 19:55 мск.
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Футболист ЦСКА Дзагоев может вернуться к тренировкам в общей группе через неделю

ТАСС07:39

Гончаренко: Дзагоев — это больная тема для ЦСКА

Чемпионат07:26

Гончаренко — о Дзагоеве: «Это наша больная тема. Уверен, он еще порадует нас своей хорошей игрой»

Sport24.ru07:16
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Алан Дзагоев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник ЦСКА и сборной России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. 5 раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
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Виктор Михайлович Гончаренко
Белорусский футболист
Белорусский футболист и тренер. С 12 декабря 2016 года главный тренер московского ЦСКА.
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