Футбол
ЧемпионатГончаренко: Дзагоев — это больная тема для ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о травматичности полузащитника Алана Дзагоева в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом», который состоится завтра, 3 октября, в Москве и начнётся в 19:55 мск.
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Политика
Песков опроверг сообщения об отставке главы ФСИН
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения об отставке главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-полковника Геннадия Корниенко.
RT на русском 06:09
Общество
Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»
Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».
Lenta.ru 06:54
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета вчера в 13:40
Энергетика
«Газпром» планирует за полтора месяца достроить «Северный поток-2»
Даже в случае, если Дания не даст разрешения, специалисты смогут проложить газопровод в обход, к примеру, через нейтральные воды, уточнил Виктор Зубков.
Newvz.ru 05:04
Кино
Актер Пушкарев умер на 82-м году жизни
REGNUM 06:59
Политика
Владимир Путин присвоил Сергею Чемезову звание Героя России
Обновлено в 13:49 Президент Владимир Путин присвоил главе "Ростеха" Сергею Чемезову звание Героя России.
BFM.ru 05:47
Армия и оружие
Минобороны опровергло испытания С-500 «Прометей» в Сирии
В Минобороны России опровергли появившиеся публикации в СМИ об испытаниях в Сирии зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей».
Известия 06:24
Политика
Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:26
Политика
Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года
Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru 30 сентября в 21:30
Экономика
Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru вчера в 05:49
Политика
Калмыки «помолились» об отставке бывшего главы ДНР с новой должности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что назначение бывшего главы ДНР на пост мэра Элисты является прерогативой руководителя Калмыкии.
Lenta.ru 05:31
Футбол
FA выдвинула обвинения Бернарду Силве за твит про Менди
Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения полузащитнику «Манчестер Сити» Бернарду Силве.
Sports.ru 05:26
Авто
Компания Great Wall представила Haval H9 для экстремального бездорожья
Недавно компания Great Wall представила новую модель Haval H9.
Дни24 вчера в 10:56
Политика
Порошенко прокомментировал подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
Бывший глава Украины Петр Порошенко отреагировал на информацию о подписании Киевом «формулы Штайнмайера».
Журналистская правда 06:58
Происшествия
Врачи извлекли ком волос в 2 кг из желудка жительницы Бурятии
Врачи извлекли из желудка 19-летней жительницы Бурятии ком волос весом в 2 кг, сообщила в среду пресс-служба республиканского Минздрава.
ТАСС 06:43
Политика
В Совфеде оценили призыв сенаторов США к новым санкциям против России
Ранее сообщалось, что группа сенаторов США, которую возглавили Марко Рубио и Бен Кардин, обратилась к госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой ввести санкции в отношении России за «преследование оппозиции».
RT на русском 06:05
Недвижимость
Неполные семьи Приморья смогут взять ипотеку под 2% годовых
Ипотеку под 2% годовых смогут взять в Приморье неполные семьи, передает ОТР заявление в министерстве по развитию Дальнего Востока.
Общественное телевидение России 06:34
Политика
На Украине расследуют массовую выдачу иностранных паспортов
Речь идет о выдаче венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям «западных и восточных областей» страны.
REGNUM 06:06
Происшествия
Убийца кондуктора во Владивостоке мог напасть на ещё одну женщину
Ранее стало известно, что во Владивостоке мужчина до смерти избил женщину — кондуктора трамвая металлическим прутом.
RT на русском 05:33
Политика
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 30 сентября в 22:22
Политика
Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Известия вчера в 16:56
Финансы
Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины
Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
РБК вчера в 11:45
Энергетика
Новак: на рынок нефти все больше влияют «черные лебеди»
Влияние оказывают и санкции, которые еженедельно объявляет "одна большая страна", заявил Новак.
Вестник Кавказа 05:24
Общество
В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам
МИР 24 30 сентября в 06:50
Шоу-бизнес
Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин
25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru вчера в 05:16