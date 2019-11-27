Футбол
Sport24.ruГончаренко: «Если говорят, что ЦСКА бросил Лигу Европы, то это не так»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лудогорца». Встреча состоится 28 ноября в Москве.
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Происшествия
В Страсбурге двух выходцев из Чечни задержали за «подозрительный» жест
На рождественской ярмарке в Страсбурге в среду задержаны двое выходцев из Чечни.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Наука
Установлен новый верхний предел массы нейтрино
Международная команда исследователей использовала новый спектрометр, с помощью которого установила верхний предел для массы нейтрино.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Здоровье
Минздрав внес в правительство законопроект о запрете ВИЧ-диссидентства
Минздрав внес в правительство проект закона, который предусматривает запрет на распространение недостоверной информации о ВИЧ.
Шоу-бизнес
Стриженова показала Носкова после инсульта
Космос
Пыльные бури уносят воду с Марса
На Марсе нередко случаются пыльные бури. Но примерно раз в земное десятилетие такой шторм охватывает всю планету.
Политика
Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам
Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
Космос
Сообщения о гибели Большого Красного Пятна Юпитера сильно преувеличены
Большое Красное Пятно Юпитера представляет собой самый мощный шторм в Солнечной системе.
Культура
Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу
Музыка
72-летняя София Ротару расстроена из-за нападок в Сети
«Тут же началась травля: мол, у Ротару закончились деньги, она возвращается в Россию на заработки», — рассказал «КП» концертный директор исполнительницы Сергей Лавров.
Игры
Прохождение Cyberpunk 2077 займёт меньше времени, чем «Ведьмака 3»
Как ранее сообщило ИА REGNUM, польская компания CD Projekt RED выпустила маски для Instagram, посвященные игре Cyberpunk 2077.
Политика
Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму
Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.
Общество
Владивосток станет официально столицей Приморья
Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Владивостока подготовили для краевых коллег законопроект о статусе Владивостока, его рассмотрели 14 ноября 2019 года.
Общество
Правительство России отменило обязательную сертификацию лекарств
«Вместо обязательной сертификации или принятия декларации о соответствии лекарственного препарата для медицинского применения (кроме иммунобиологических лекарственных препаратов) предусмотрено представление производителями или организациями, осуществляющими ввоз лекарственных препаратов в Россию, соответствующих сведений в Росздравнадзор», — говорится в справке к документу.
Политика
Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям
Украинские власти предварительно оценили сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в минимум 2,3 миллиона долларов, сообщил заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.
Здоровье
Курильщиков предостерегают от занятий спортом
По словам эксперта, у заядлого курильщика суженные сосуды и при занятиях спортом нагрузка на сердце и легкие значительно увеличивается, что может привести к увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Футбол
«Зенит» обыграл «Лион» в матче группового этапа Лиги чемпионов
Футболисты петербургского "Зенита" обыграли французский "Лион" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Энергетика
Европа ослабит позиции «Газпрома» на Балтике
В январе 2020 года планируется запуск газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией.
Общество
Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Политика
Путин в Петербурге примет участие в закладке нового корабля
Примет участие в закладке корабля «Николай Зубов», – сказал Песков. В Петербурге у главы государства очень насыщенный график.
Политика
В Госдуме оценили условия Киева по транзиту газа
Ранее Гончарук заявил, что двумя условиями украинской стороны для заключения нового контракта на транзит газа являются европейские правила и вопрос долгосрочного транзита.
Политика
Украинцев возмутило вранье Зеленского о пожилых гражданах страны
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин не будет исполнять обещание президента страны Владимира Зеленского об отмене платы за ЖКХ для граждан старше 70 лет.
Происшествия
Ребенка-инвалида истязали в больнице в Иркутской области
Медсестра подозревается в жестоком обращении с ребенком-инвалидом в Иркутской государственной областной детской клинической больнице.
Общество
Как сделать 31 декабря выходным, рассказали в Роструде
В Роструде пояснили: если работодатель не против дополнительного дня отдыха, он может его предоставить. Тогда 31 декабря будет выходным.
Кино
Анджей Сапковский высказался в защиту «Ведьмака» от «Netflix»
Писатель заявил, что не считает свои книги Библией, и допускает возможность практически любого видения со стороны создателей сериала и других произведений, включая игры.
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети
Фотографии рестайлинговй версии популярного отечественного внедорожника Lada 4x4 появились в Сети.
Технологии
Twitter решил удалять неактивные аккаунты пользователей
Сервис Twitter будет удалять неактивные аккаунты пользователей.