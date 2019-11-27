Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лудогорца». Встреча состоится 28 ноября в Москве.

Гончаренко: «Если говорят, что ЦСКА бросил Лигу Европы, то это не так»

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