Бывший нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин саркастически прокомментировал грубые слова главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко в адрес судей матча 16-го тура чемпионата России "Сочи" - ЦСКА. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на эфир телеканала "Матч Премьер".

Происшествия Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО.

Авто Lexus назвал дату премьеры своего первого электрокара Японская компания Lexus, выпускающая автомобили класса «премиум», озвучила дату дебюта своего первого серийного электромобиля.

Футбол Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за конфликта Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

Политика Эрдоган заявил о планах побеседовать с Путиным после визита в США Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после визита в Соединённые Штаты он планирует обсудить ситуацию в Сирии с лидером России Владимиром Путиным.

Политика Россиян предложили пускать в интернет только по паспорту В Госдуму и Совет Федерации направлена инициатива о допуске граждан РФ в интернет только при условии обязательной регистрации по паспорту.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов может завершить карьеру после боя с Фергюсоном Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, выступающий в легком весе, намекнул на то, что в 2020 году после поединка против Тони Фергюсона, может завершить карьеру и отметил, что главным боем в его карьере стал поединок против Конора Макгрегора год назад.

Энергетика Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.

Общество На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Авто Названа предварительная стоимость нового кроссовера Genesis GV70 Что касается стоимости, то в начальной комплектации модель оценят в 40 тысяч долларов, а это около 2,55 млн рублей.

Общество ВЦИОМ узнал, чего боятся россияне Граждан России больше всего беспокоят социальная несправедливость и снижение доходов. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Технологии Стало известно о секретном проекте Google по сбору медицинских данных Сотрудники американской корпорации Google втайне от пользователей собирали данные миллионов пациентов медицинских учреждений.

Общество КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.

Политика МИД отверг причастность России к смерти основателя «Белых касок» Российский МИД распространил комментарий по ситуации вокруг смерти основателя организации "Белые каски" Джеймса Ле Мезюрье.

Гаджеты 8BitDo N30 — представлена мышь в визуальной стилистике NES Известный производитель аксессуаров 8BitDo выпустил необычный геймпад N30, гибрид беспроводной мыши и контроллера для NES (по крайней мере, визуально).

Политика Назарбаев: Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Политика Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.

Футбол Вадим Васильев: «„Монако“ сможет продать Головина с хорошей прибылью» Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев в интервью «СЭ» оценил, как может развиваться дальнейшая карьера полузащитника французского клуба Александра Головина.

Авто Kia показала первые изображения серийной Kia Optima нового поколения Компания KIA опубликовала первые официальные изображения серийного седана KIA Optima для корейского рынка.

Политика Приземлившийся в Парагвае самолет с Моралесом вылетел в Мексику Самолет Военно-воздушных сил Мексики, на борту которого находится ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралесом, вылетел из столицы Парагвая Асунсьона в Мехико.

Политика В Киеве начался митинг против создания рынка земли У здания Верховной рады в Киеве проходит акция протеста против создания рынка земли, который позволит иностранцам и иностранным компаниям покупать землю, передает телеканал «Прямой».

Наука Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.

Культура «Не говорю прощай»: прима-балерина театра им. Джалиля покидает Казань О новом месте работы балерина не сообщила, лишь сказав, что она «не говорит прощай, а говорит до свидания».

Политика Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.