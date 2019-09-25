Футбол
Спорт-ЭкспрессГончаренко хочет дать шанс молодежи
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Ильзат Ахметов
Батраз Хадарцев
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Такума Нисимура
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Такума Нисимура
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча с «Аланией» в 1/16 финала Олимп-Кубка России объяснил, почему выпустил в основном составе много молодых футболистов — Нужно подтягивать молодых, давать им практику, — рассказал тренера в эфире «Матч ТВ».
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