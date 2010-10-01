Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что «армейцы» сыграют основным составом в матче 1/16 финала Кубка России с владикавказской «Аланией».

Гончаренко: на матч с «Аланией» ЦСКА поедет основным составом

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