Футбол

ЧемпионатЧемпионатГончаренко: на матч с «Аланией» ЦСКА поедет основным составом

Алания — ЦСКА
завтра
в 11:00
Кубок России, 1/16 Финала
Республиканский стадион «Спартак»
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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что «армейцы» сыграют основным составом в матче 1/16 финала Кубка России с владикавказской «Аланией».
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