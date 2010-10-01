Футбол
ЧемпионатГончаренко: на матч с «Аланией» ЦСКА поедет основным составом
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что «армейцы» сыграют основным составом в матче 1/16 финала Кубка России с владикавказской «Аланией».
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Виктор Гончаренко: «Кубковый матч с „Аланией“? Дзагоев готов съездить домой»
Спорт-Экспрессвчера в 02:53
Гончаренко рассказал, каким составом ЦСКА сыграет с «Аланией» в Кубке России
RT на русском22 сентября в 15:03
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 05:05, Вашингтон
Политика
В МИД отреагировали на невыдачу виз США ряду членов делегации России
Ряд членов российской делегации не получили визы США для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 04:09
Интернет
Названы самые распространенные и небезопасные пароли
Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
Территория новостей 22 сентября в 03:21
Политика
Зеленский надеется на скорую встречу «нормандской четверки»
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что предстоящая встреча в «нормандском формате» будет посвящена конкретным вопросам и станет сложной.
REGNUM 05:01
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи удивила публику новой стрижкой
Прическу актрисы обсуждают в Сети Звезда картин "Малена", "Страсти Христовы" и "Братья Гримм" Моника Беллуччи долгие годы не изменяла своему стилю и длинным волосам, экспериментируя лишь с оттенками локонов.
WomanHit.ru 03:21
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия 22 сентября в 22:35
Экономика
Пермские депутаты отменили ЕНВД
Содокладчик по вопросу депутат Пермской городской думы и председатель комитета по бюджету и налогам Наталья Мельник напомнила, что для компенсаций муниципалитету на два года будет выделено свыше 1,3 млрд рублей.
Местное время (г. Пермь) 04:05
Энергетика
Дания будет вынуждена разрешить строительство «Северного потока-2»
Соответственно, если Дания хочет следовать этому плану, то ей необходимо разрешить строительство российского газопровода на своей территории.
Госновости 22 сентября в 15:41
Технологии
В России появится идентификация мобильных абонентов по лицу и голосу
Российские сотовые операторы начали работу над созданием системы удаленной идентификации абонентов по лицу и голосу.
Lenta.ru 00:00
Политика
Актер «Квартала 95» сообщил об усталости Зеленского от президентства
Газета.Ru вчера в 21:00
Происшествия
Экипажу горящей плавбазы «Петр Житников» удалось запустить двигатель
Экипажу горящей в Сахалинской области плавбазы "Петр Житников" удалось запустить двигатель, судно с креном на правый борт движется в сторону острова Итуруп, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
РИА Новости 03:36
Общество
Gucci представил на показе одежду в виде смирительных рубашек
Итальянский дом моды Gucci в рамках своего показа на неделе мод в Милане представил коллекцию одежды, имеющей сходство со смирительными рубашками, чем вызвал неоднозначную реакцию.
РЕН ТВ вчера в 09:56
Гаджеты
Facebook приобрел стартап по управлению компьютером силой мысли
Facebook купил стартап CTRL-Labs, разрабатывающий программное обеспечение, которое позволяет управлять компьютерами с помощью поступающих из мозга импульсов.
Сусанин 04:29
Здоровье
В России могут начать бесплатно выдавать назначенные лекарства
Минздрав в рамках разработки единой цифровой системы амбулаторного лекарственного обеспечения пытается просчитать варианты выдачи пациентам поликлиник необходимых лекарств.
Газета.Ru 22 сентября в 11:19
Происшествия
Экс-мэр Новокуйбышевска умер после попытки суицида
Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин умер в больнице после попытки суицида.
ТАСС 03:02
Происшествия
При пожаре в магазине в Нижневартовске обрушилась кровля
Площадь пожара в двухэтажном магазине в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа увеличилась до 800 квадратных метров, произошло обрушение кровли на 300 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 04:19
Наука
Ученые выяснили, почему мозг стирает сны
Японские ученые выяснили, что влияет на процесс стирания сновидений человеческим мозгом.
Взгляд.ру 03:21
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве
Российская газета 04:25
Общество
Роскачество проверило детскую воду
Роскачество проверило детскую воду для малышей от нуля до трех лет 21 бренда.
Российская газета 01:00
Происшествия
В Хабаровском крае тигр напал на охотников
Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, сообщил «РИА Новости» гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
РБК 03:46
Политика
Челябинские депутаты поделили кресла
Новый День 03:00
Шоу-бизнес
На Филиппа Киркорова подали в суд за оскорбление
Суд за права на песню Маруани проиграл. Подать иск на Киркорова и его юриста Маруани обещал еще в марте.
Московский Комсомолец 01:53
Армия и оружие
Украина закупила в Чехии самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика»
Как следует из документов, в июле этого года компания "Укринмаш" закупила в Чехии 16 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика" польского производства и два комплекта артиллерийской части гаубиц для использования в качестве доноров при ремонте.
Военное обозрение 02:18
Кино
«Игра престолов» победила в двух номинациях премии «Эмми»
Сериал «Игра престолов» победил в двух номинациях престижной телевизионной премии «Эмми».
ФАН вчера в 02:43
Политика
Конгресс США допускает импичмент Трампа из-за давления на Зеленского
Американский конгресс допускает импичмент лидера страны Дональда Трампа, если будут найдены свидетельства давления с его стороны на лидера Украины Владимира Зеленского, передает CNN.
Политика Сегодня 22 сентября в 15:31
Политика
Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1»
Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.
RT на русском вчера в 23:41
Футбол
Месси стал лучшим игроком ФИФА, опередив Роналду и ван Дейка
Well deserved! 👏🎉🎊 Read more here 👉 co/LR4DYYHZXA#TheBestAwards #OneStage pic. twitter. com/TZ4RDvcBPr – FIFPRO September 23, 2019 Лучшим игроком 2019 года ФИФА признан Месси.
Спорт день за днем вчера в 15:58
Футбол
Nike станет новым спонсором «Ливерпуля»
Metaratings вчера в 13:10
Происшествия
Выданный США российский хакер признался в массовых кибератаках
Тюрин был задержан в Грузии в 2018 году по запросу США, после чего его выдали американским властям.
Lenta.ru вчера в 20:55
Происшествия
СК возбудил дело после подрыва моста в Луганске
RT на русском 03:26