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Честный рейтинг букмекеров

Гончаренко назвал причины поражения «ЦСКА» в матче с «Рубином»

Виктор Гончаренко, являющийся наставником профессионального футбольного клуба "ЦСКА", подвёл итоги встречи с казанским "Рубином" Поединок прошёл на стадионе "Вэб Арена" и окончился поражением "красно-синих".В источнике
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Soccer.ru

Ганчаренко: «Нам нужно решить проблемы в центре защиты»

Soccer.ruвчера в 16:13
Sport24.ru

«Не забиваешь ты — жди ответ». Гончаренко — о поражении ЦСКА в матче с «Рубином»

Sport24.ruвчера в 15:17
Sports.ru

Гончаренко о поражении от «Рубина»: «Равный матч. Не забиваешь – жди обратного»

Sports.ruвчера в 15:22
Матч ТВ

Виктор Ганчаренко – о матче с «Рубином»: «Не забиваешь ты — жди ответ»

Матч ТВвчера в 15:39
Советский спорт

Это было «фирменное» поражение ЦСКА. Куда теперь бежать Гончаренко?

Советский спортвчера в 15:57
Чемпионат

Гончаренко объяснил, зачем заменил Влашича в матче с «Рубином»

Чемпионатвчера в 15:19
Спорт-Экспресс

«Не забиваешь — жди того, что произошло». Гончаренко — о поражении от «Рубина»

Спорт-Экспрессвчера в 15:16

Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews заявил, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко следовало бы в короткие сроки провести повторные выборы президента республики.
РБК18:28
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Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28

В Болгарии в честь Победы исполнили седьмую симфонию Шостаковича

Седьмая (Ленинградская) симфония Шостаковича, исполненная 22 августа в античном театре болгарского города Пловдив на концерте, посвященном 75-летию Победы, придала концерту особую торжественность, заявил посол России в Болгарии Анатолий Макаров, приветствуя участников и гостей праздничного концерта, сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна19:19

ВВС США заинтересовались разработкой ядерного гиперзвукового планера

ВВС США в середине августа опубликовали запрос на информацию о технологиях, которые можно использовать при разработке гиперзвукового планера межконтинентальной дальности, способного нести ядерный боевой заряд.
N+120 августа в 06:04

МТС запустила в Томске первую пилотную зону 5G

Представители оператора сообщают, что на первом этапе доступ к высокоскоростному интернету получат производственные предприятия и офисы, после чего все преимущества предлагаемой услуги смогут оценить и частные клиенты.
Evo-rus.com21 августа в 04:16
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