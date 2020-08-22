Гончаренко назвал причины поражения «ЦСКА» в матче с «Рубином»
Виктор Гончаренко, являющийся наставником профессионального футбольного клуба "ЦСКА", подвёл итоги встречи с казанским "Рубином" Поединок прошёл на стадионе "Вэб Арена" и окончился поражением "красно-синих".В источнике
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«Не забиваешь ты — жди ответ». Гончаренко — о поражении ЦСКА в матче с «Рубином»
Sport24.ruвчера в 15:17
Гончаренко о поражении от «Рубина»: «Равный матч. Не забиваешь – жди обратного»
Sports.ruвчера в 15:22
«Не забиваешь — жди того, что произошло». Гончаренко — о поражении от «Рубина»
Спорт-Экспрессвчера в 15:16