РПЛ

MetaratingsMetaratingsГончаренко назвал самую интересную команду РПЛ

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своим мнением о том, кто из лидеров РПЛ демонстрирует самый привлекательный футбол.
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Гончаренко считает, что «Ростов» показывает самый интересный футбол среди ведущих команд РПЛ

Sport24.ru13:49

Гончаренко рассказал, кто из лидеров РПЛ демонстрирует самый интересный футбол

Чемпионат14:30

Гончаренко о конкурентах: «Ростов» надо отметить. Они неспроста в лидирующей группе»

Sports.ru15:32

Гончаренко считает, что «Ростов» показывает самый интересный футбол в РПЛ

Советский спорт15:17

Гончаренко считает, что «Ростов» показывает самый интересный футбол в РПЛ

RT на русском16:07

Гончаренко назвал самую интересную команду РПЛ

Metaratings16:50

Гончаренко назвал самую зрелищную команду РПЛ

Sport.ru22:13
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Как сообщает «Российская газета», документ оформлен по 12-му классу товаров – автомобили, запасные части и аксессуары, а логотип LADA Sport Line выполнен в фирменной стилистике спортивного подразделения «АвтоВАЗа» — LADA Sport.
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Число долларовых миллиардеров в России в 2019 году достигло 110 человек — в полтора раза больше, чем в 2018-м.
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Виктор Михайлович Гончаренко
Белорусский футболист
Белорусский футболист и тренер. С 12 декабря 2016 года главный тренер московского ЦСКА.
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